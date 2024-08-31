Yemen'de benzin istasyonunda patlama: 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Sağlık kaynaklardan alınan bilgiye göre, Yemen'in güneyindeki Aden kentinde El-Mansura ilçesine bağlı Et-Tıs'in Caddesi'ndeki istasyonda büyük bir patlama meydana geldi.

Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu yerleşim bölgesindeki patlamada 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Bölge sakinlerinin yaptığı açıklamaya göre, istasyonda yaşanan patlama kentin birçok yerinden duyuldu.

Patlamanın iki apartmanın ortasında bulunan istasyonda yaşanması nedeniyle ölü ve yaralı sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.

Acil durum ve önleyici tedbir talimatı

Bölge sakinleri, patlamanın gaz lokomotiflerinden birinin istasyonda yükünü boşaltması sırasında meydana geldiğini ifade etti.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre de Yemen Başbakanı Ahmed Avad bin Mübarek, patlamayla ilgili "acil soruşturma" açılması ve benzer olayların yaşanmaması için acil durum planları ve önleyici tedbirlerin uygulamaya konulması talimatını verdi. (AA)