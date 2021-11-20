Yemen kuvvetlerinden işgalci Suudilere misilleme: Aramco tesisleri bombalandı

Yemen'de Suudi Arabistan liderliğindeki işgal kuvvetlerine karşı direnen Ansar Allah kuvvetleri Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Cidde'deki Suudi Aramco tesisleri de dahil olmak üzere birçok noktasına 14 insansız hava aracı ateşlediğini söyledi.

Husiler olarak da bilinen Yemenli kuvvetlerin askeri sözcüsü Yahya Sarea televizyonda düzenlediği basın toplantısında, grubun Aramco'nun Cidde'deki rafinerilerine ve Riyad, Cidde, Abha, Jizan ve Najran'daki askeri hedeflere saldırdığını söyledi.

Suudi petrol şirketi Saudi Aramco, konuya ilişkin basına demeç vermeyi reddetti.

Suudi işgal kuvvetleri Cuma günü yaptıkları açıklamada, Suudi Arabistan'ın güneyine ve Yemen'den fırlatılan üç insansız hava aracını imha ettiğini söylemişti. Suudiler, Yemenli kuvvetlerin "iki balistik füze fırlatmayı başaramadığını" ve füzelerin Yemen'in içine düştüğünü iddia etmişti.

Suudi işgalciler Cumartesi günü daha sonra, Yemen'de düzenlenen bir askeri operasyon sırasında 13 hedefe saldırdığını söyledi.

Aramco'nun Cidde'deki rafinerisi 2017'de Husilerin başarılı bir saldırısı sonucunda kullanım dışı bırakılmıştı.

Mart 2015'te gerçekleşen ayaklanmanın ardından Yemen'deki Suudi yandaşı hükümet ülkeden kaçmıştı. Suudi Arabistan'sa Yemen'e karşı ağır bir işgal harekâtı başlattı, ancak ülkenin başkenti de dahil olmak üzere önemli bir kısmını kontrol altına alamadı.

Husiler, Suudi işgal kuvvetlerinin kukla hükümetinin kuzeydeki son kalesi olan Marib'in yanı sıra Yemen'in diğer bölgelerinde de ilerleme kaydetmeye devam ediyor.

Suudi işgalciler 2021'in başına kadar 100 bin kişinin ölümüne yol açtı. BM verilerine göre Suudi ambargosu nedeniyle 24 milyon Yemenli insani yardıma muhtaç konumda. 10 milyondan fazla Yemenliyse kıtlıkla boğuşuyor. BM Yemen'deki Suudi işgalinden doğan krizi modern zamanın en büyük insani krizi olarak nitelendiriyor.