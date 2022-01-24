Yemen kuvvetleri BAE'nin başkentindeki askeri üsse füze attı

Gece saatlerinde BAE'nin başkenti Abu Dabi patlama sesleriyle sarsılırken Yemen'de BAE ve Suudi işgaline karşı savaşan Husiler ABD askerlerinin de konuşlandığı El Dharfa askeri üssünü balistik füzelerle vurduğunu ve BAE'ye karşı operasyonlarını genişletmeye hazır olduklarını söyledi.

BAE Savunma Bakanlığı'ysa ülkenin hava savunma sistemlerinin Husiler tarafından fırlatılan iki balistik füzeyi imha ettiğini söyledi.

Yemenli askeri sözcü askeri sözcüsü General Yahya Sare’e, "Yemen silahlı kuvvetleri tarafından ateşlenen balistik füzeler, BAE'nin Abu Dabi'deki El Dharfa askeri üssüne ulaştı, ayrıca Suudi Arabistan'daki Dubai ve Şarure'taki hedeflere insansız hava araçları fırlatıldı" dedi. Yemenli yetkili "silahlı çatışmaya karşılık silahlı çatışma' ilkesiyle BAE ve Suudi Arabistan'a yönelik harekatı genişletmeye hazır olduklarının altını çizdi.

Sare'e, "Bu koşullarda yabancı şirketlere ve yatırımcılara kendilerini korumalarını ve BAE'den ayrılmalarını tavsiye ediyoruz." dedi.

Öte yandan BAE menşeli Emirlik Haber Ajansı'nın (WAM) BAE Savunma Bakanlığı'na atıfta bulunarak yaptığı habere göre iki füze imha edildi ve füzelerin kalıntıları Abu Dabi'ye düştü. WAM kimsenin yaralanmadığını yazdı.

Ocak ayının başlarında, birkaç Husi insansız hava aracı, yeni bir havaalanının şantiyesi ve Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi'nin depolarının yakınındaki yakıt tankerleri de dahil olmak üzere BAE başkentini hedef aldı. Yemen kuvvetleri saldırıların BAE'nin Yemen'deki süren işgaline yanıt olduğunu belirtiyor.

Yemen'de BAE ve Suudilerin başlattığı işgal nedeniyle 16 milyon insan yeterli gıdaya erişemezken ve milyonlarca kişiyse kıtlığın eşiğinde bulunuyor. Ülkeyi tamamen ambargo altına alan Suudi ve BAE güçleri Yemen'in gıda veya ilaç almasını engellemeye devam ediyor. BM verilerine göre Suudi ambargosu nedeniyle 24 milyon Yemenli insani yardıma muhtaç konumda. BM, Yemen'deki Suudi işgalinden doğan krizi modern zamanın en büyük insani krizi olarak nitelendiriyor.