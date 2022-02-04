Yemeksepeti'nde direniş sürüyor: Herkese boykot çağrısı

Yemeksepeti işçilerinin direnişi sürerken, Nakliyat-İş Sendikası'ndan şirketi boykot çağrısı geldi.
Sendikadan yapılan açıklamada, Taleplerimiz kabul edilene kadar; Yemeksepeti Uygulamasından Sipariş Vermeyelim! Yemeksepetini BOYKOT Edelim!" denildi.
Açıklamadan bir bölüm şöyle:
Yemeksepeti- Online Yemek Siparişi ve Paket Servisi Yapan Binlerce Moto Kurye /Vale ve Banabi Depolarında Çalışan İşçilerin;
İşçi Sınıfımıza, Halkımıza, İşçi ve Memura, Sendikalara, Federasyonlara, Meslek Örgütlerine, Odalara, Siyasi Partilere, Halk Örgütlerine Çağrısıdır
Yemeksepeti Hile Sepeti Olmuştur!
Sizleri, kontak kapatarak, iş bırakarak direniş yapan Yemeksepeti Moto Kurye/ Vale, Bana Bİ Depolarında çalışan işçilerin sefalet ücretine karşı başlatmış oldukları ekmek ve hak mücadelesiyle dayanışmaya çağırıyoruz.
Yemeksepeti işçileri geçmiş yıllardaki ücret politikalarına uygun olarak;
Aylık ücretlerinin net 5.500 TL olması, hile ile yapılan iş kolu değişikliğinin “Taşımacılık” iş kolu olarak değiştirilmesini istiyorlar.
Taleplerimiz kabul edilene kadar;
Yemeksepeti Uygulamasından Sipariş Vermeyelim!
Yemeksepetini BOYKOT Edelim!
Halkımızın tüketimden gelen örgütlü gücünü Hile sepetine dönüşen Yemeksepetine karşı hep birlikte gösterelim.
Sizleri Yemeksepeti BOYKOT ’una katılmaya, bununla ilgili çağrı yapmaya çağırıyoruz.