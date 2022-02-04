Yemeksepeti'nde direniş sürüyor: Herkese boykot çağrısı

Nakliyat-İş Sendikası, devam eden Yemeksepeti direnişi dolayısıyla, işçilerin talepleri kabul edilene kadar herkesi Yemeksepeti'ni boykot etmeye çağırdı.

Haber Merkezi

Yemeksepeti işçilerinin direnişi sürerken, Nakliyat-İş Sendikası'ndan şirketi boykot çağrısı geldi.

Sendikadan yapılan açıklamada, Taleplerimiz kabul edilene kadar; Yemeksepeti Uygulamasından Sipariş Vermeyelim! Yemeksepetini BOYKOT Edelim!" denildi.

Açıklamadan bir bölüm şöyle:

Yemeksepeti- Online Yemek Siparişi ve Paket Servisi Yapan Binlerce Moto Kurye /Vale ve Banabi Depolarında Çalışan İşçilerin;

İşçi Sınıfımıza, Halkımıza, İşçi ve Memura, Sendikalara, Federasyonlara, Meslek Örgütlerine, Odalara, Siyasi Partilere, Halk Örgütlerine Çağrısıdır

Yemeksepeti Hile Sepeti Olmuştur!

Sizleri, kontak kapatarak, iş bırakarak direniş yapan Yemeksepeti Moto Kurye/ Vale, Bana Bİ Depolarında çalışan işçilerin sefalet ücretine karşı başlatmış oldukları ekmek ve hak mücadelesiyle dayanışmaya çağırıyoruz.

Yemeksepeti işçileri geçmiş yıllardaki ücret politikalarına uygun olarak;

Aylık ücretlerinin net 5.500 TL olması, hile ile yapılan iş kolu değişikliğinin “Taşımacılık” iş kolu olarak değiştirilmesini istiyorlar.

Taleplerimiz kabul edilene kadar;

Yemeksepeti Uygulamasından Sipariş Vermeyelim!

Yemeksepetini BOYKOT Edelim!

Halkımızın tüketimden gelen örgütlü gücünü Hile sepetine dönüşen Yemeksepetine karşı hep birlikte gösterelim.

Sizleri Yemeksepeti BOYKOT ’una katılmaya, bununla ilgili çağrı yapmaya çağırıyoruz. 

Haber

Yemeksepeti işçileri İzmir'den seslendi: 'Sonuna kadar gideceğiz, boyun eğmeyeceğiz!'