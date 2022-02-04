Yemeksepeti'nde direniş sürüyor: Herkese boykot çağrısı

Yemeksepeti işçilerinin direnişi sürerken, Nakliyat-İş Sendikası'ndan şirketi boykot çağrısı geldi.

Sendikadan yapılan açıklamada, Taleplerimiz kabul edilene kadar; Yemeksepeti Uygulamasından Sipariş Vermeyelim! Yemeksepetini BOYKOT Edelim!" denildi.

Açıklamadan bir bölüm şöyle:

Yemeksepeti- Online Yemek Siparişi ve Paket Servisi Yapan Binlerce Moto Kurye /Vale ve Banabi Depolarında Çalışan İşçilerin;

İşçi Sınıfımıza, Halkımıza, İşçi ve Memura, Sendikalara, Federasyonlara, Meslek Örgütlerine, Odalara, Siyasi Partilere, Halk Örgütlerine Çağrısıdır

Yemeksepeti Hile Sepeti Olmuştur!

Sizleri, kontak kapatarak, iş bırakarak direniş yapan Yemeksepeti Moto Kurye/ Vale, Bana Bİ Depolarında çalışan işçilerin sefalet ücretine karşı başlatmış oldukları ekmek ve hak mücadelesiyle dayanışmaya çağırıyoruz.

Yemeksepeti işçileri geçmiş yıllardaki ücret politikalarına uygun olarak;

Aylık ücretlerinin net 5.500 TL olması, hile ile yapılan iş kolu değişikliğinin “Taşımacılık” iş kolu olarak değiştirilmesini istiyorlar.

Taleplerimiz kabul edilene kadar;

Yemeksepeti Uygulamasından Sipariş Vermeyelim!

Yemeksepetini BOYKOT Edelim!

Halkımızın tüketimden gelen örgütlü gücünü Hile sepetine dönüşen Yemeksepetine karşı hep birlikte gösterelim.

Sizleri Yemeksepeti BOYKOT ’una katılmaya, bununla ilgili çağrı yapmaya çağırıyoruz.