Yemeksepeti işçileri İzmir'den seslendi: 'Sonuna kadar gideceğiz, boyun eğmeyeceğiz!'

Direnişlerinin 3. gününde İzmir'de Bayraklı depo önünde toplanan Yemeksepeti işçileri, hakları için mücadele etmeye devam ediyor.

Bayraklı depoda bir araya gelen işçiler burada taleplerini bir kez daha sıraladı. Çalışma koşullarını anlatan işçiler ücretlerinin yıllar içerisinde giderek eridiğini belirterek asgari ücrete çalışmayacaklarını duyurdu.

İzmir

Patronların Ensesindeyiz avukatı da işçilere haklarıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

'Bu koşullarda kimse çalışmaz'

İşçiler şöyle konuştu:

"Gece vardiyasında kışın soğuktan neredeyse felç geçirecek gibi oluyoruz. O kadar soğukta çalışıyoruz. 5 bin 500 TL net istiyoruz. Ayrıca prim ve yan haklar da. Şimdiye kadar hep asgari ücretin üzerinde alıyorduk. 2020'de asgari ücretle aramızda bin lira fark vardı. 2021'de 500'e düştü. 2022'de asgari ücrete düşürdüler. Bu koşullarda kimse çalışmaz. Çalışma şartlarımız da çok zor. Günde 8 saat motor üzerindeyiz. Hergün kaza geçiriyoruz ya da tehlike atlatıyoruz. Bazı şubelerde de takım liderlerinin baskı yaptığını biliyoruz. Eyleme katılanların isimleri alınıyormuş duyuyoruz ama aldırış etmiyoruz. Başka yerde çalışsam ne yağmur ne kış görürüm en azından. İki teker üzerinde asgari ücrete çalışılır mı? 15 Ocak'ta açıklamaları gerekiyordu eylem yapacağımızı bilerek son ana kadar beklediler.

Esnaf kuryeliğe geçmemizi zorluyorlar. Ama o da özellikle 30 yaş üstü için sıkıntı. Çoğumuz da öyleyiz. Esnaf kurye olsam bir gün gelmesem param kesilir. Hastaneden de yararlanamıyoruz. Neden esnaf kurye olalım? Parayı kazandıran biz en düşük ücreti de biz alıyoruz."

İzmir

İşçiler daha sonra da Çiğli, Yenigirne ve Soğukkuyu'daki depolardaki arkadaşlarıyla buluştu. Talepleri kabul edilene kadar mücadeleye devam edeceklerini belirtti.