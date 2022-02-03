Yemeksepeti direnişi 3. gününde: 'Direne direne kazanacağız!'

Yemeksepeti Banabi kuryeleri de düşük ücretler ile sendikalaşma ve prim hakları için mücadelesini sürdürüyor.

Bugün de İstanbul'daki genel merkez binası toplanan işçiler taleplerine yanıt gelene kadar mücadele edeceklerini söyledi.

İşçiler bina önünde "Direne direne kazanacağız!" sloganları attı.

Öta yandan bina önüne bugün çevik kuvvet ekipleri ve TOMA getirildiği görüldü.

İzmir'de eylem

İzmir'deki Bayraklı deposunda da işçiler yine eylemde. Bir işçi, "Ne kadar zam alırsak o kadar iyi, daha iyi koşullarda yaşamak istiyoruz. Zamları kabul etmiyoruz. Yaklaşık 3 yıldır çalışıyorum. 3 yıl önce aldığımız parayı şirketimiz bize reva gördü. Buna karşı ayağa kalktık" diye konuştu.

Başka bir işçi de "Bu zamlarla geçinme imkanımız yok. Zaten iki teker üzerindeyiz. Fabrikaya gider çalışırım o zaman daha iyi. 8 saat motor üzerindeyiz. Eylemlerimize devam edeceğiz. Sonuna kadar gideceğiz" dedi.

Patronların Ensesindeyiz Ağı avukatı da işçileri haklarıyla ilgili bilgi verdi.