Yemeksepeti direnişi 3. gününde: 'Direne direne kazanacağız!'

Yemeksepeti Banabi kuryeleri de düşük ücretler ile sendikalaşma ve prim hakları için mücadelesini sürdürüyor.
Bugün de İstanbul'daki genel merkez binası toplanan işçiler taleplerine yanıt gelene kadar mücadele edeceklerini söyledi.
İşçiler bina önünde "Direne direne kazanacağız!" sloganları attı.
Öta yandan bina önüne bugün çevik kuvvet ekipleri ve TOMA getirildiği görüldü.
📍İstanbul— Yemeksepeti Çalışanları (@YemeksepetiS) February 3, 2022
Akın akın geliyoruzzz‼
Hakkımızı Alacağızzz...#KuryeyeSahipÇık pic.twitter.com/RJB17RzG8l
İzmir'de eylem
İzmir'deki Bayraklı deposunda da işçiler yine eylemde. Bir işçi, "Ne kadar zam alırsak o kadar iyi, daha iyi koşullarda yaşamak istiyoruz. Zamları kabul etmiyoruz. Yaklaşık 3 yıldır çalışıyorum. 3 yıl önce aldığımız parayı şirketimiz bize reva gördü. Buna karşı ayağa kalktık" diye konuştu.
Başka bir işçi de "Bu zamlarla geçinme imkanımız yok. Zaten iki teker üzerindeyiz. Fabrikaya gider çalışırım o zaman daha iyi. 8 saat motor üzerindeyiz. Eylemlerimize devam edeceğiz. Sonuna kadar gideceğiz" dedi.
Patronların Ensesindeyiz Ağı avukatı da işçileri haklarıyla ilgili bilgi verdi.
📢Patronların Ensesindeyiz avukatı Yemeksepeti işçileriyle konuşuyor— Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) February 3, 2022
İşçiler değil, patron suç işliyor!#YemeksepetiZam #YemekSepetiDirenisi #YemekSepeti pic.twitter.com/CDuRxwA19l
Bayraklı depo
🔴Bayraklı depo önünde toplanma sürüyor, eyleme katılan işçi sayısı artmaya devam ediyor!#YemeksepetiZam #HaklarıVerYemeksepeti#YemekSepetiDirenisi pic.twitter.com/nYL9xmX6CB— Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) February 3, 2022
#Yemeksepeti işçileri Bayraklı depo önünde "Boyun Eğme Ekmeğine Sahip Çık!" sloganlarıyla eyleme devam ediyor. #YemeksepetiZam #HaklarıVerYemeksepeti#YemekSepetiDirenisi pic.twitter.com/vlTKsyI9lv— Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) February 3, 2022
İzmir'de Yemeksepeti işçileri konvoy halinde Çiğli depoya ilerliyor#YemeksepetiZam #HaklarıVerYemeksepetihttps://t.co/xQnskqaSGR pic.twitter.com/hlQK2FAvEY— soL Haber (@solhaberportali) February 3, 2022