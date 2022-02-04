Yemeksepeti işçileri genel merkez önünde buluşuyor

Günlerdir hakları için direnen Yemeksepeti işçilerinin direnişi sürüyor. İşçiler yarın şirketin İstanbul Şişli'deki genel merkez binası önünde buluşacak.
Patronların Ensesindeyiz Ağı da saat 12.00'de genel merkez önünde taleplerini haykıracak işçilerin mücadelerine destek çağrısı yaptı.
#Yemeksepeti direnişinin 5.gününde genel merkez önünde buluşuyoruz.— Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) February 4, 2022
Günlerdir ekmekleri için mücadele eden işçiler İstanbul'daki genel merkez önünde taleplerini haykıracak.
Büyük buluşmaya sen de gel!
📅05/02/2022 Cumartesi
⏰12.00
📍İstanbul #HaklarıVerYemeksepeti pic.twitter.com/QQYnzNu30w