Yemeksepeti işçileri genel merkez önünde buluşuyor

Hakları için mücadele eden Yemeksepeti işçileri direnişin 5. gününde genel merkez önünde buluşuyor.

Patronların Ensesindeyiz

Günlerdir hakları için direnen Yemeksepeti işçilerinin direnişi sürüyor. İşçiler yarın şirketin İstanbul Şişli'deki genel merkez binası önünde buluşacak.

Patronların Ensesindeyiz Ağı da saat 12.00'de genel merkez önünde taleplerini haykıracak işçilerin mücadelerine destek çağrısı yaptı.

Haber

Yemeksepeti işçileri İzmir'den seslendi: 'Sonuna kadar gideceğiz, boyun eğmeyeceğiz!'