Yemeksepeti işçileri genel merkez önünde buluşuyor

#Yemeksepeti direnişinin 5.gününde genel merkez önünde buluşuyoruz.



Günlerdir ekmekleri için mücadele eden işçiler İstanbul'daki genel merkez önünde taleplerini haykıracak.



Büyük buluşmaya sen de gel!



📅05/02/2022 Cumartesi

⏰12.00

📍İstanbul #HaklarıVerYemeksepeti pic.twitter.com/QQYnzNu30w