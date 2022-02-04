Yemeksepeti işçileri eylemlerinin 4. gününde: İnsanca ücret istiyoruz!

Yemeksepeti işçileri düşük ücretler ile sendikalaşma ve prim hakları için mücadelesini sürdürüyor.

Direnişlerinin 4. gününde olan Yemeksepeti işçileri şubelerde ve depolarda toplandı.

İzmir Bornova şubesinde hakları için sesini yükselten işçiler "İnsanca ücret istiyoruz" sloganı attı.

Yemeksepeti işçileri bugün şubelerde, depolarda toplanıyor. İşçiler İzmir Bornova şubesinde hakları için sesini yükseltiyor.



İNSANCA ÜCRET İSTİYORUZ! pic.twitter.com/NKVxxYsrMU — Motokurye - Kargo Emekçileri Dayanışma Ağı (@motokuryekargod) February 4, 2022

Ankara'da da işçiler eylemde

Ankara'da ise Ulus'ta bir araya gelen Yemeksepeti işçileri hakları için mücadelelerini sürdüreceklerini ifade ettiler.