Yemeksepeti işçileri eylemlerinin 4. gününde: İnsanca ücret istiyoruz!

Yemeksepeti işçileri düşük ücretler ile sendikalaşma ve prim hakları için mücadelesini sürdürüyor.
Direnişlerinin 4. gününde olan Yemeksepeti işçileri şubelerde ve depolarda toplandı.
İzmir Bornova şubesinde hakları için sesini yükselten işçiler "İnsanca ücret istiyoruz" sloganı attı.
Yemeksepeti işçileri bugün şubelerde, depolarda toplanıyor. İşçiler İzmir Bornova şubesinde hakları için sesini yükseltiyor.— Motokurye - Kargo Emekçileri Dayanışma Ağı (@motokuryekargod) February 4, 2022
İNSANCA ÜCRET İSTİYORUZ! pic.twitter.com/NKVxxYsrMU
Ankara'da da işçiler eylemde
Ankara'da ise Ulus'ta bir araya gelen Yemeksepeti işçileri hakları için mücadelelerini sürdüreceklerini ifade ettiler.