Yemeksepeti işçileri eylemlerinin 4. gününde: İnsanca ücret istiyoruz!

Hakları için eylem yapan Yemeksepeti işçileri mücadelelerinin 4. gününde şube ve depolarda toplanıyor.

Haber Merkezi

Yemeksepeti işçileri düşük ücretler ile sendikalaşma ve prim hakları için mücadelesini sürdürüyor.

Direnişlerinin 4. gününde olan Yemeksepeti işçileri şubelerde ve depolarda toplandı.

İzmir Bornova şubesinde hakları için sesini yükselten işçiler "İnsanca ücret istiyoruz" sloganı attı.

Ankara'da da işçiler eylemde

Ankara'da ise Ulus'ta bir araya gelen Yemeksepeti işçileri hakları için mücadelelerini sürdüreceklerini ifade ettiler.

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