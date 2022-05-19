'Yemekler pahalı' diyen öğrencilere Akdeniz Üniversitesi'nden soruşturma

Akdeniz Üniversitesi yemekhanesi geçtiğimiz aylarda 4 çeşit sunduğu yemeği 3 çeşide indirirken yemekhane fiyatlarını da 4 liradan 5 liraya çıkarmıştı. Öğrencilere verilen sınırlı sayıda ekmekten dolayı ekmek sepetlerinin başına da görevli diken okul yönetimi, yemekhane zamlarını protesto eden öğrencilere soruşturma açtı.

Öğrencilere iletilen soruşturma evraklarında "yemek ücretini protesto ettiğiniz için hakkınızda başlatılan soruşturma" ifadeleri yer alıyor.

'Yemekler pahalı' demek suç kabul edildi

Yemeklerin pahalı olduğunu söylemenin ve konuda görüş bildirmenin suç kabul edildiği soruşturma metninde, "Belirtilen gün ve saatte ilgili yere gelmediğiniz ve savunma yapmadığınız takdirde üzerinize atılan suçu kabul etmiş sayılacaksınız" ifadeleri yer alıyor.

Soruşturma metni

'Sağlıklı ve ucuz yemek istiyoruz, bunun için de mücadele etmeye devam edeceğiz'

Yemekhanelerden önce peçetelerin kaldırıldığı sonra porsiyonların düşürüldüğü akabinde de ekmeklerin başına nöbetçilerin dikildiğini ifade eden soruşturma açılan öğrenciler soL'a konuştu. Açılan soruşturmaya ve konusunda şaşırdıklarını ifade eden bir öğrenci şunları söyledi:

"Akdeniz Üniversitesi'nde yaklaşık bir yıldır farklı dönemlerde yemekhanede birçok sorun yaşadık. Önce ekmeğe kota getirdiler, masalardan, tuvaletten peçeteleri kaldırdılar, sonra yemek çeşidini ve porsiyonları düşürüp zam yaptılar.

Birçok öğrenci bu kriz döneminde masraflarını en aza indirmek için yemek ihtiyacını okul yemekhanesinde karşılamaya çalışıyor. Biz en temel ihtiyaçlarımızı karşılayamadığımız için, 'yemek ücretlerini ödeyemiyoruz' diye ses çıkarttığımız için, 'müşteri değil öğrenciyiz' dediğimiz icin rektörlük hakkımızda disiplin cezası talep ediyor. Bize eğer savunmaya gelmezsek suçlu konuma düşeceğimizi söylüyorlar. Taleplerimiz net. Sağlıklı ve ucuz yemek istiyoruz. Bunun için de mücadele etmeye devam edeceğiz."