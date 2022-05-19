'Yemekler pahalı' diyen öğrencilere Akdeniz Üniversitesi'nden soruşturma

Akdeniz Üniversitesi yemekhanesi geçtiğimiz aylarda 4 çeşit sunduğu yemeği 3 çeşide indirirken yemekhane fiyatlarını da 4 liradan 5 liraya çıkarmıştı. Öğrencilere verilen sınırlı sayıda ekmekten dolayı ekmek sepetlerinin başına da görevli diken okul yönetimi, yemekhane zamlarını protesto eden öğrencilere soruşturma açtı.
Öğrencilere iletilen soruşturma evraklarında "yemek ücretini protesto ettiğiniz için hakkınızda başlatılan soruşturma" ifadeleri yer alıyor.
'Yemekler pahalı' demek suç kabul edildi
Yemeklerin pahalı olduğunu söylemenin ve konuda görüş bildirmenin suç kabul edildiği soruşturma metninde, "Belirtilen gün ve saatte ilgili yere gelmediğiniz ve savunma yapmadığınız takdirde üzerinize atılan suçu kabul etmiş sayılacaksınız" ifadeleri yer alıyor.
Soruşturma metni
'Sağlıklı ve ucuz yemek istiyoruz, bunun için de mücadele etmeye devam edeceğiz'
Yemekhanelerden önce peçetelerin kaldırıldığı sonra porsiyonların düşürüldüğü akabinde de ekmeklerin başına nöbetçilerin dikildiğini ifade eden soruşturma açılan öğrenciler soL'a konuştu. Açılan soruşturmaya ve konusunda şaşırdıklarını ifade eden bir öğrenci şunları söyledi: