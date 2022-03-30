Akdeniz Üniversitesi'nde yemekhane zamlarına protesto

Akdeniz Üniversitesi'nde geçtiğimiz haftalardan bu yana devam eden yemekhane krizi sürüyor. Yemeklerde porsiyonların ve çeşitlerin azaltıldığı, öğünlere zam yapıldığı öğrenilirken, öğrenciler son yapılan zamları protesto etmek için bir araya geldi.

'Ekmeğin başına nöbetçi koydular'

Eğitim öğretim yılının ilk döneminden bu yana yemekhanede ekmeklerin başına bir nöbetçi konularak öğrencilerin fazla ekmek alması ya da yanlarında ekmek götürmelerine karşı önlemler alınmaya başlandı. Gerekçe olarak "öğrencilerin ceplerine fazladan ekmek koyduğu" gösterilirken, yönetim aynı zamanda yemek çeşidini de 4'ten 3'e düşürdü.

Öğrenciler protesto etti, yönetim 'çok borç var' dedi

Öğrenciler yaşananlara önce sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla tepkilerini gösterdi. Tepkilerin ardından bugün yemekhanede bir basın açıklaması yapıldı.

Sosyal medyadan tepki gösteren öğrencileri çağıran rektörlük, "Üniversitenin çok borcu var. Kriz de bir taraftan. 12 TL olacaktı ücretler normalde, bunu da biz yaptık. Bizi tanıyorsunuz bizler öğrenci dostuyuz" cevabını verdi.

Yemeklerin 5 lira olduğu yemekhanede gün içinde doymayan öğrenciler için ikinci kez alınan yemeğin fiyatı da 6 liraya çıkarıldı. Pek çok öğrenci tek seferde karnını doyuramadığı için günlük rutin olarak 11 lira ayırmak zorunda kaldığını ifade etti.