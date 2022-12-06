Yemekhaneler bildiğiniz gibi: Öğrenciler zehirlenmeye devam ediyor

Bir süredir ülkenin dört bir yanındaki ortaokul, lise, üniversite yurtlarının kantinleriyle yemekhanelerinden sağlıksız yemek haberleri gelmeye devam ediyor. Öğrenciler böcekli yemeklere maruz kalırken arka arkaya çok sayıda kentten zehirlenme haberleri geliyor.

Dönem başında açıklama yapan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan KYK yurtlarında yapılan beslenme yardımı, günlük 25 liradan 60 liraya çıkarıldığını duyurdu. Ancak artan enflasyon sonrası, ihaleye giren şirketler yemeklerinin kalitesini ve miktarını arttırmadı. Daha fazla kâr için ucuza kalitesiz yemekler, tarihi geçmiş ürünler öğrencilere veriliyor. Üstelik yetersiz yemekhane koşulları ve çalışan sayısının azlığı da uzun kuyruklara neden oluyor.

'Sağlıklı yemekler yemek istiyoruz'

En son İzmir Atatürk İnciraltı KYK Erkek Öğrenci Yurdu'ndan benzer görüntüler geldi. Yemeklerinden kurt çıktığını söyleyen ve rahatsızlananlar olduğunu belirten öğrenciler geçtiğimiz yıl da aynı sorunları yaşadıklarını söyledi:

"Biz öğrenciler evlerimizden çok uzakta eğitim gördüğümüz üniversitelerde okumak için, yurtlarda sıkış-tepiş kaldığımız yetmiyormuş gibi hayat pahalılığı dolayısıyla ve üç kuruş KYK bursuyla ya da krediyle geldiğimiz yurtlarımızda böceksiz, sağlıklı yemekler yemek istiyoruz."

Yemekhanelerde değişen bir şey yok

Benzer sorunlar başka kentlerde de yaşanmıştı. Gaziantep Üniversitesi Merkez Yemekhanesi'nde yemeğin içinden kurt çıkmış, öğrenciler duruma tepki göstermişti. Öğrenciler geçen haftalar içerisinde yemekhanelerde değişen bir şey olmadığını söyledi:

"Üniversitenin yemekhanesinden hijyenik olmayan, kurtlu, sağlıksız ve tatsız yemekler çıkıyor. Yemekhanede yemek yemek bizim için çekilmez bir durum hâline gelmiş bulunmakta. Gerek kampüs içinde gerekse kampüs dışında bir yerde bir şeyler yemek çok pahalı olduğundan yemekhanede yemek zorundayız. Bu zorunluluk, yemekhanenin istediği gibi hareket etmesini sağlıyor belki de. Tüm bunların uzun süredir şikayetini etmemize rağmen rektörlük bildiğini okumaya devam ediyor.

'Hijyenik, sağlıklı ve ücretsiz yemek istiyoruz'

Şikayetlerimize rağmen yemekler aynı. Hatta gittikçe kötüleşiyor. Rektörümüz şikayetler üzerine yemekhanemize yemek yemeye gelip, önünde yemek tabldotu olmadan poz vermekten başka bir şey yapmıyor. Tüm bu vurdumduymaz tavırlara örgütlü mücadele ile karşı durmamız gerek. Her kötülüğün, pisliğin üstesinden gelmek ancak örgütlülük ile mümkün olacağı gibi; bunun düzelmesi için de örgütlü hareket etmekten başka bir çaremiz yok. Bu yüzden Gaziantep Üniversitesi'nin tüm öğrenci ve emekçilerini bu başıboşluluğun karşısında; hijyenik, sağlıklı ve ücretsiz yemek için örgütlü bir biçimde mücadele etmemiz gerektiğini düşünüyorum."

'Yemekte böcek istemiyoruz'

Manisa Ayşe Hafsa Sultan KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler de geçtiğimiz ay "Yemekte böcek istemiyoruz" sloganıyla eylem yapmıştı.

Celal Bayar Üniversitesi kız öğrencilerinin kaldığı KYK yurdunda yaşadıkları barınma problemlerine karşı da ses çıkaran öğrenciler öncelikli olarak ısınma, yemek, sıcak su, ütü masası gibi problemlerinin çözülmesini istemişti. İdare öğrencilerin ısrarlı mücadelesi sonrası her kata ütü masası koymak zorunda kalmıştı. Öğrenciler haklarını arayacağını söylüyor.