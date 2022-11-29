Üniversitede kurtlu yemek skandalı

Ülkenin dört bir yanındaki ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinden kantin ve yurt yemekhanelerinde zehirlenme, böcekli yemeklere maruz kalma haberleri gelmeye devam ediyor.

Adana Çukurova Üniversitesi merkez kampüste yer alan yemekhanede de dün öğle yemeğinden kurt ve böcek çıktı. soL'a konuşan öğrenciler duruma tepki gösterirken, yemek fiyatlarına yeni zam yapıldığını hatırlattı.

Öğrenciler şöyle konuştu:

"Üniversite yönetimi geçtiğimiz günlerde maliyetini çıkaramadıklarını öne sürüp ikinci yemeği 16 lira yapmışlardı. Biz o zaman duruma tepki göstermiş ve öğrencilerin ucuz ve kaliteli yemek yeme hakkı olduğunu söylemiştik. Bugün ise bu manzarayla karşılaştık. Üstelik sorunlarımız yemeklerin hijyenik olmamasından da ibaret değil. Yemek dağıtımının sınırlı sayıda kişiyle yapılması da büyük problem. Uzun kuyruklar nedeniyle öğle aramızın çoğu yemekhanede geçiyor."

Sene başında yapılan zamlarla ve başı sonu belli olmayan yemekhane kuyruklarıyla gündeme gelen Çukurova Üniversitesi'nde öğrenciler durumdan şikayetçi olmuş, rektörlük tepkilere duyarsız kalmıştı.