Yeliz lakaplı AKP'li Çamlı Soylu'yu hedef aldı, Külünk'ü savundu

AKP İstanbul Milletvekili, Yeliz lakaplı Ahmet Hamdi Çamlı, Sedat Peker'den 10 bin dolar aldığı iddia edilen AKP eski Milletvekili Metin Külünk'e destek verdi.

İddiayı ortaya atan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmuştu. Soylu dün programda ısrarlı sorulara rağmen isim vermedi, savcıya vereceği ifadede isimleri açıklayacağını söyledi.

Peker’in yayımladığı 6. videodaki “Hürriyet'i bastırmadan önce gelen milletvekilinin telefon sinyallerine de bakın, ismini söylemeyeyim ayıp olur, bakabilirsiniz. Milletvekili rica etti, ben de yaptırdım” ifadeleri üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Benim haberim olması, benim idam edilmem anlamına gelir. Böyle bir şey akıldan geçirilebilir mi? Kekelemişler ben ne yapayım. Kim kekelemiş ise hesabını ondan sorsun, ayda 10 bin dolar hangi siyasetçiye gönderiyorsa ondan sorsun. Yanlışlıkla yazdıkları bir yere düşmüş" demişti.

Bu ismin Külünk olduğu konusunda kamuoyunda bir kanaat ortaya çıktı. Soylu dün bu ismin Külünk olup olmadığının, AKP'li olup olmadığının kendisine sorulmasına rağmen 'hayır o değil' demedi.

Külünk'ü destekleyen Çamlı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Metin Külünk en az 40 sene önce, Amerikan'ın "bizim çocuklar"ı "şartları oluşturmak" için sokakları cepheleştirdikleri günlerde,cepteki üçbeş mermiyi paylaştığım adamdır. Şaribülleyli vennehar tiplerin "maaş" tantanasıyla, ismini ağızlarda çiğnemesi doğru değil..!"

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