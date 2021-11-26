Yedi gün yoğun bakımda kalan işçiyi tehdit edip sahte ifade hazırladılar

Gaziantep’te yaklaşık 15 metre yükseklikteki bir işyerinin çatısından düşen işçi ağır yaralandı. Olay sonrasında hastaneye kaldırılan işçi, 7 yoğun bakımda kaldı. Belden aşağısını kullanamayan işçi şimdi ise çalıştığı firmanın dava açılmaması yönündeki tehdidi ile mücadele ediyor.



Düşüş nedeninin inşaattaki iş güvenliği eksikliklerinden dolayı yaşandığını aktaran Çatal, “Oraya bir merdiven daha atıp inşaatın çatısına çıkmam gerekiyordu. Merdiveni alıp çıkmak isterken dengemi kaybettim. Ayağımın altındaki kısım plastikmiş. Orası kırılınca kendimi bir anda aşağıda buldum. Oradan sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda hastanedeydim. 6 gün yoğun bakımda yatmışım. 7’nci gün gözümü açtım. Yere çakılınca sol kolum kırıldı. Belimde çok sayıda kırık var. Sol baldırımda kırık var. Kaburgamda kırık var. Şu anda belden aşağısını kullanamıyorum” ifadesini kullandı.

'Ben ifade yazıldığı tarihte uyanık bile değildim'

Yoğun bakımda tedavi gördüğü esnada adına sahte emniyet ifadesi düzenlendiğini aktaran Çatal, ifadenin işyeri sahibinin işine geleceği şekilde düzenlendiğini vurguladı. İfadede firmanın isminin geçirilmediğini paylaşan Çatal, “İmza benim değil sahte imza atmışlar. Ben ifadede yazılan tarihte uyanık bile değildim. Polisleri de kullanıp adıma sahte ifade hazırlamışlar. Olayın ardından patronlar hastaneye dahi gelmediler. Ben canımın derdindeyken bana tehdit mesajı atıyorlar. Mesajda ‘Bize dava açma. Şikayetçi olmazsan bir sene sana bakarız. Ama dava açarsan biz de sana dava açarız. Hastaneye senin için ödediğimiz parayı fazlasıyla senden alırız’ yazıyor. Benim 2 tane çocuğum var. Kiracı bir insanım. Bir kazancım olmazsa ailemin nasıl geçimini sağlayacağım. Şuan yardıma muhtaç bir haldeyim. Yetkililerden yardım bekliyorum” diye konuştu.

Firma tehdit etti

Çatal’ın babası Ahmet Çatal ise olayın ardından firmanın kendilerine yardım etmek yerine tehdit ettiğini belirterek, “Hastane parasını bizden çıkaracaklarmış. Oğlum orada sigortalı da çalışmıyordu. Sigortasını yapmamışlardı. Orada hiçbir güvenlik önlemi yok. İnşaat da kaçakmış. Şu an tek tesellimiz oğlumuzun canının sağ olmasıdır. Oğlumun adına sahte ifade hazırlamışlar. Biz dava açıp hakkımızı arayacağız. Ben yetkililere sesleniyorum. Bunlar nasıl sahte ifade hazırlıyor” ifadesini kullandı. (İHA)