Yazar Emin Karaca ölüm yıl dönümünde anıldı

Yazar Emin Karaca 12 Ocak 2021’de İstanbul’da yaşamını yitirmişti. Kovid nedeniyle yaşamını yitiren Karaca’nın cenazesi salgın koşullarında sınırlı bir katılımla kaldırılabilmiş, ertesi yıl da herhangi bir etkinlik düzenlenememişti.

Bu yıl ailenin önayak olmasıyla, Nâzım Hikmet Kültür Merkezi ve Türkiye Yazarlar Sendikası, Karaca’nın dostlarını bir araya getirdi. 14 Ocak 2023 Cumartesi günü NHKM Ruhi Su Salonunda gerçekleşen buluşma Emin Karaca’nın torunu Mevsim Manduz ve kızı Ekim Devrim Karaca tarafından hazırlanan bir video gösterimiyle başladı.

Toplantıda söz alan çok sayıda kişi arasında kuruluşuna emek verdiği NHKM adına Kaya Tokmakçıoğlu, geçmişte genel sekreterliğini yaptığı TYS adına Nuray Gök Aksamaz, tiyatrocu Zafer Diper, gazeteci yazar Atilla Özsever, belgeselci ve gazeteci Nazım Alpman ve TKP Parti Meclisi üyesi Aydemir Güler de vardı.

Etkinlik Yusuf Karakuş ve İsmail Özmen’in, Ruhi Su’nun söylediği türkülerden seçtikleri parçalardan oluşan dinletileriyle son buldu.