Sınıfın şairi Nâzım Hikmet ülkenin dört bir yanında anıldı

Komünist şair Nâzım Hikmet bugün 121. yaşında ülkenin birçok noktasında Türkiye Komünist Partisi tarafından düzenlenen etkinliklerde gençler, emekçiler, yoldaşlarınca anıldı.

TKP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda bir dizi kentte gerçekleştirilen etkinliklerin görüntülerine yer verildi.

Paylaşımda "Büyük insanlığın büyük şairi Nazım Hikmet 121 Yaşında! Bugün ülkenin dört bir yanında gençler, emekçiler, yoldaşları Nâzım'ı konuştular, anlattılar, paylaştılar. Büyük insanlık kazanacak, biz kazanacağız!" denildi ve Nâzım Hikmet'in partisine katılma çağrısında bulunuldu.