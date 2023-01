121. yaşında Nâzım'ın Sesi sınır tanımıyor: Abidin Ensemble

Nâzım Hikmet, en karanlık dönemlerde bile işçi sınıfının bu karanlığı yırtıp atacağına, eşit ve özgür bir dünyayı ellerinde yükselteceğine olan inancını hiç kaybetmedi. Sonsuz bir umutla, dünyaya işçi sınıfının gözünden bakıp onun diliyle söyledi sözünü.

Nâzım’ın eserleri nice sanat üretiminin de ilhamı oldu. Onun eserlerinde, başka üretimlere ilham kaynağı olan derinlik, eserlerinin edebi gücünden öte, onların insanlığın en meşru kavgasının sözleri olmasından gelir. Doğumunun 121. yılında ve ölümünün üzerinden yıllar geçse bile Nâzım, emekçilerin, aydınların, sanatçıların, gençlerin koluna girip bu haklı kavgada onlarla hep en önde yürür.

Nâzım Hikmet’in şiirleri gerek Türkiye’de ve gerekse dünyada çokça güzel şarkının sözü oldu. Başta Yunanca, Fransızca ve İngilizce olmak üzere çok sayıda şarkı, büyük şairin şiirleri ve bu şiirlerin verdiği ilhamla bestelendi. Geçtiğimiz yıllarda bu şarkılardan en güzel örnekleri çeşitli vesilelerle seçkiler halinde okurlarımızla paylaşmıştık.

Bugün, büyük komünist şair Nâzım Hikmet’in sözünü İbranice söyleyen bir topluluğu tanıtmak istiyoruz size: Abidin Ensemble…

Victoria Serruya, vokal; Mayu Shviro, çello; Ehud Gerlich, kontrbas ve Oren Fried, peküsyondan oluşan Abidin Ensemble, Nâzım’ın şiirlerini ilk kez 2002 yılında gerçekleşen İsrail Müzik Festivali’nde seslendirdi. Aza Tzvi ve T. Carmi’nin İbranice’ye yaptığı Nâzım Hikmet çevirileriyle müziklerini buluşturan grup bu projeyi 2003’te yine İsrail’de düzenlenen Ud Festivali’nde de sahneledi.

Abidin Ensemble

Abidin Ensemble’nin, 2005 yılında yayınladığı “A Tribute to the Poetry of Nazim Hikmet” adını taşıyan albümde Erdem Buri’nin besteleri de yer almaktadır. Buri’nin bu besteleri, Tülay German tarafından da seslendirilmiştir.