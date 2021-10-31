Yazar Doğan Akhanlı yaşamını yitirdi

Yazar Doğan Akhanlı, 64 yaşında Almanya’nın başkenti Berlin'de akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi.

'Kayıp Denizler', 'Denizi Beklerken', 'Gelincik Tarlası', 'Kıyamet Günü Yargıçları', 'Madonna'nın Son Hayali', 'Babasız Günler' gibi eserlerin sahibi olan Akhanlı, insan hakları alanındaki çalışmaları ile de biliniyordu.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, 2010 yılında hasta olan babasını ziyaret etmek için İstanbul'a gelen Doğan Akhanlı, 1989 yılında bir kişinin öldüğü döviz bürosu soygununa katıldığı iddiasıyla tutuklandı.

Alman politikacılar, yazar ve sanatçılar o dönemde Akhanlı'nın beraat etmesi için çağrıda bulundu ve yazar hakkındaki davadan 2011 yılında beraat etti. Ancak 2013 yılında Yargıtay kararı bozdu ve Akhanlı hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yeniden dava açıldı.

Akhanlı, 2017 yılında da Türkiye’nin talebi üzerine Interpol’ün çıkardığı kırmızı bülten nedeniyle İspanya’da geçici olarak tutuklandı. Yazar, o günleri Almanca kaleme aldığı 'Verhaftung in Granada, oder: Treibt die Türkei in die Diktatur?' adlı kitabında okurlarıyla paylaştı.

Doğan Akhanlı kimdir?

Doğan Akhanlı, 1957 yılında Şavşat-Artvin'de doğdu. Mayıs 1985 ile Eylül 1987 arasında Metris Askeri Cezaevi'nde siyasi nedenlerle tutuklu olan Akhanlı, 1991 yılı sonunda Almanya'ya göç etti. İnsan haklarının savunulmasına yönelik ve ırkçılık karşıtı çeşitli kuruluşlarda görevler üstlendi. Almancadan Türkçeye çeviriler, radyolara programlar, edebiyat söyleşileri, okumalar yaptı ve edebiyat dergilerine yazılar yazdı.

Recherche International adlı kuruluşta araştırmacı ve yazar olarak çalışan Akhanlı’nın tarih ve hatırlama kültürü üzerine yaptığı projeler, birçok ödüle layık görüldü. 1992’den beri Köln’de yaşayan Doğan Akhanlı’ya 2013 yılında "Pfarrer-Georg-Fritze" İnsan Hakları Ödülü, 2019 yılında ise Goethe Madalyası verildi.