Kavala'yla ilgili 'tahliye' açıklaması

KRT TV'deki Semra Topçu ile Haftanın Panoraması programında konuşan Osman Kavala'nın avukatı Tolga Aytöre, "Kavala'nın tahliye olması değil, olmaması sürpriz olur. Bize uygulanan bir düşman hukuku var Türkiye'de. Sadece Osman Kavala'nın değil Türk yargısının tutukluluğu devam ediyor" dedi.
Aytöre, "Büyükelçiler Kavala hakkında niye hassasiyet gösteriyor diyorlar. Bu büyükelçilerin birçoğu duruşmalara geliyor. Hukuksuzluklara şahitler" şeklinde konuştu.
'Tahliye olması sürpriz değil'
Avukat Aytöre şunları söyledi: