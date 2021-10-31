Kavala'yla ilgili 'tahliye' açıklaması

KRT TV'deki Semra Topçu ile Haftanın Panoraması programında konuşan Osman Kavala'nın avukatı Tolga Aytöre, "Kavala'nın tahliye olması değil, olmaması sürpriz olur. Bize uygulanan bir düşman hukuku var Türkiye'de. Sadece Osman Kavala'nın değil Türk yargısının tutukluluğu devam ediyor" dedi.

Aytöre, "Büyükelçiler Kavala hakkında niye hassasiyet gösteriyor diyorlar. Bu büyükelçilerin birçoğu duruşmalara geliyor. Hukuksuzluklara şahitler" şeklinde konuştu.

'Tahliye olması sürpriz değil'

Avukat Aytöre şunları söyledi:

"Biz hukuk mücadelesi veriyoruz. Kavala yargılamanın siyasetin bir parçası olmasına karşı olduk. Biz hukuken haklıyız. Hiçbir hukuka dayamadan dört yıldır, sorgusuz sualsiz, hiçbir suça ilişkin eğilimimiz ortaya konamadan tutuklu yargılanıyoruz. Bugün gelinen noktada 10 büyükelçi açıklamalar yaptı, yetkililer birşeyler söyledi, sonuç? Sonucu bana söyler misiniz? Hukuka aykırı tutuklu yargılanma devam ediyor.

Kavala'nın her yargılamasında zaten tahliye olmasını bekliyorum. Çünkü Kavala'nın tahliye olması sürpriz değil, tutuklu kaldığı hergün sürpriz.

Evrensel bir insan hakkı söz konusuysa, bir sözleşme imzaladıysanız, diğer ülkeler de bunun denetimini yapar. Bunun Kavala'ya hiçbir getirisi yok. Çünkü 26 Kasım'da Kavala'nın duruşması var. Bize uygulanan bir düşman hukuku var Türkiye'de. Biz altını çiziyorum hukuk mücadelesi veriyoruz. Sonuna kadar haklıyız ve kazanacağız.

Bu elçiler Kavala hakkında niye hassasiyet gösteriyor diyorlar. Bu büyükelçilerin birçoğu duruşmalara geliyor biliyor musunuz? Bugüne kadar hemen her duruşmaya katıldılar ve yaşananlara bizzat şahitler. Hukuksuzluklara şahitler. ‘Biz niye tutukluyuz’ diye her duruşmada sorumuza yanıt veremeyen heyetle karşı karşıyalar."