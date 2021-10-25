Kavala: Büyükelçiler AİHM vurgusu yaptı ama farklı bir yola girildi

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan tutuklu Osman Kavala ile cezaevinde görüştü.
Aydoğan görüşmenin detaylarını TELE 1’den Fırat Yeşilçınar’a anlattı.
Aydoğan şunları söyledi:
"Osman Kavala’nın duruşmalara çıkmama kararı var. Bunun nedenini sordum. Tahliye edilmemesinin hukuksal dayanağı olmadığını, siyasi irade tarafından tutulduğunu ve avukatlarının savunma yaptığını söyledi. Kendisinin suçsuz olduğunu söyledi. Siyasi iradenin yargıyı rahat bırakması halinde özgürlüğe kavuşacağını düşünüyor. 10 büyükelçinin açıklaması ile ilgili de konuştu. Büyükelçilerin AİHM’e vurgu yaptığını söyledi. Bunun doğal olduğunu ve bunun üzerinden farklı yola girilmesinden üzüntü duyduğunu söyledi."
Aydoğan Silivri’de tutuklu avukat Selçuk Kozağaçlı ile de görüştü. Kozağaçlı, 17 Kasım’da görülecek duruşmaya çağrı yaptı.