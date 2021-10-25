‘İstenmeyen kişi’ krizinin ardından ABD Büyükelçiliği’nden açıklama

10 büyükelçiliğin Osman Kavala’nın serbest bırakılmasına yönelik çağrısına AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘istenmeyen kişi’ açıklamasıyla karşılık vermesinin ardından ABD’den konu hakkında ilk kez açıklama yapıldı.

ABD Büyükelçiliği’nin resmi Twitter hesabından yapılan kısa açıklamada, “ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi’nin 41. Maddesine riayet etmeyi teyit eder” denildi.

ABD’nin açıklamasının, konunun gündeme geleceği Kabine toplantısı öncesinde yapılması dikkat çekti. ABD Büyükelçiliğinin açıklamasının ardından diğer 9 ülkenin büyükelçilikleri de aynı içerikteki mesajları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Açıklamada yer alan Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi’nin 41. Maddesi şöyle:

1. Ayrıcalıklarına ve bağışıklıklarına hâlel gelmeksizin, bu gibi ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlanan bütün şahıslar kabul eden Devletin kanunlarına ve nizamlarına riayet etmekle yükümlüdür. Anılan Devletin iç işlerine karışmamakla da bu şahıslar keza yükümlüdür.

2. Gönderen Devlet tarafından kabul eden Devlet nezdinde yapılması misyonun uhdesine tevdi olunan bütün resmi işler, kabul eden Devletin Dışişleri Bakanlığı veya mutabık kalınacak diğer bir Bakanlık ile veya aracılığıyla yürütülür.

3. Misyonun binaları, misyonun bu Sözleşmede belirtilen görevleri veya diğer genel uluslararası hukuk kuralları veya gönderen ve kabul eden Devlet arasında yürürlükte olan özel anlaşmalar ile bağdaşmayacak bir tarzda kullanılmaz.

'Erdoğan olumlu karşıladı'

Açıklama sonrası Anadolu Ajansı tarafından geçilen haberde "Cumhurbaşkanlığı kaynakları, ABD ve diğer büyükelçiliklerin açıklamalarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından olumlu karşılandığını bildirdi" denildi.