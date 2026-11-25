Çinli otomotiv devi BYD, Türkiye'de kurmayı planladığı fabrika projesini Haziran ayında askıya aldığını, Türkiye’de üretime başlamak için herhangi bir zaman çizelgesi olmadığını duyurmuştu.

BYD, 2024 yılında Türkiye'de bu yıl üretime başlayacağı planlanan bir fabrika kurmak için 1 milyar dolar yatırım yapacağını açıklamıştı.

Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Çinli otomobil üreticisi BYD'nin Türkiye'deki yatırım sürecine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yavuzyılmaz, BYD'nin Türkiye'deki yatırım taahhüdünü yerine getirmediğini ve buna rağmen şirkete en az 615 milyon dolarlık vergi avantajı sağlandığını söyledi:

AKP, yatırımı Fransa’ya, paraları BYD’ye kaptırdı! Sanayi Bakanlığının güya yatırım anlaşması yaptığı Çinli otomobil şirketi BYD, Türkiye’ye yatırım şartını yerine getirmedi. AKP yatırım süreçlerini takip etmedi. Yatırım yapılmadığı halde BYD’ye en az 615 milyon Dolar vergi avantajı sağladı. Sonuç: BYD yatırımını Fransa’ya kaydırdı! O halde soruyoruz; Nerede Türkiye’nin 615 milyon doları! Sanayi Bakanı Fatih Kacır ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a sesleniyorum; Devletimizin ve vatandaşımızın hakkı olan 615 milyon doları faiziyle birlikte derhal BYD’den tahsil edin!

45 binden fazla araç sattılar

AKP'nin verdiği teşvikler sonrası BYD’nin Türkiye pazarında 2025 yılı içerisinde 45 binden fazla araç sattı. Şirketin bu vergi avantajları sayesinde 500 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasında değişen ek bir kâr elde ettiği tahmin ediliyor.

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