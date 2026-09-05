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'Yavuz Selim ve İdris-i Bitlisi' ittifakına karşı yayınlanan 'Alevi Aydınlar Bildirgesi'ne 44 yeni imza

İktidar ve Öcalan'ın gündeme getirdiği Sünni temelli "Yavuz Selim ve İdris-i Bitlisi İttifakı"na karşı yayımlanan "Alevi Aydınlar Bildirgesi"ne destek büyüyor. Alevi ve Bektaşi ocaklarına mensup 44 yeni ismin verdiği destekle imzacı sayısı 97'ye ulaştı.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 05.09.2026 , 23:41 Güncelleme Tarihi: 06.09.2026 , 00:14

Abdullah Öcalan'ın ve AKP cephesinin son zamanlarda dile getirdiği "Yavuz Sultan Selim-İdris-i Bitlisi İttifakı"na dair tepki sürüyor.

On binlerce Alevinin katledilmesine neden olan bu Sünnilik temelli ittifaka karşı, aralarında yazar, akademisyen ve sanatçıların da bulunduğu 53 kişi, 31 Ağustos'ta “Alevi Aydınlar Bildirgesi” yayımlamıştı.

 

Söz konusu bildiriye 44 kişinin daha imza atmasıyla, imzacı sayısı 97'ye yükseldi. Yeni destekçiler arasında Hızır Şamut Baba, Sultan Sinemilli, Ağuiçen, Şah İbrahim Veli, Kureşan, Baba Mansur, Güvenç Abdal, Hıdır Abdal, Dede Kargın, Arzuman, Ali Dost, Kızıldeli Seyit Ali Sultan, Sarısalık, Derviş Cemal ve Şeyh Ahmet Dede gibi çeşitli Alevi ve Bektaşi ocaklarının mensupları yer aldı.

Yeni imzacılar, “31 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanan Alevi Aydınlar Bildirgesi'ndeki haklı endişeleri paylaşıyor, bildirgede ifade edilen talepleri daimi bir barış, huzur ve kardeşlik için destekliyoruz” açıklamasında bulundu. 

İlk aşamada 53 kişinin yayımladığı bildirgede, Yavuz Selim ve İdris-i Bitlisi üzerinden yapılan tarihsel referansların Aleviler açısından kaygı verici olduğu belirtilerek, “Yavuz Selim ve İdris-i Bitlisi referanslı arkaik ve kanlı ittifakı reddediyoruz” denilmişti.

44 yeni imzacı şöyle:

  1. Abbas Ulusoy – Hızır Şamut Baba Ocağı
  2. Ali Dedeoğlu – Sultan Sinemilli Ocağı
  3. Ali İhsan Argunşah – Ağuiçen Ocağı
  4. Ali Rıza Yıldırım – Şah İbrahim Veli Ocağı
  5. Ali Tamaç (Bava Şervan) – Kureşan Ocağı
  6. Ali Yeral – Arap Alevi Dedesi, EHDAV Genel Başkanı
  7. Ali Yoleri – Baba Mansur Ocağı
  8. Aliyar Özcan – Kureşan Ocağı
  9. Aşık Esrafi – Seyit Battal Gazi Evladı
  10. Aziz Güler – Ağuiçen Ocağı
  11. Baki Düzgün – Baba Mansur Ocağı
  12. Emrah Çolak – Güvenç Abdal Ocağı
  13. Erdal Gül – Kureşan Ocağı
  14. Ergül Şanlı – Dede Kargın Ocağı
  15. Ethem Evisan – Sultan Sinemilli Ocağı
  16. Ethem Uğurlu – Hıdır Abdal Ocağı
  17. Garip Bozkurt – Kureşan Ocağı
  18. Gönül Erenler – Baba Mansur Ocağı
  19. Gürsoy Bakır – Hıdır Abdal Ocağı
  20. Hasan Doğan – Cemal Abdal Ocağı
  21. Hasan Şahin – Kureşan Ocağı
  22. Hüseyin Aldoğan – Sultan Sinemilli Ocağı
  23. Hüseyin Eren – Arzuman Ocağı
  24. İsmail İlhan – Ağuiçen Ocağı
  25. İsmail Toprak – Ali Dost Ocağı
  26. Kamber Çakmak – Kureşan Ocağı
  27. Kemal Kılıç – Ağuiçen Ocağı
  28. Mansur Yalçın – Baba Mansur Ocağı
  29. Mehmet Ali Göçer – Baba Mansur Ocağı
  30. Mehmet Elibol – Seyit Garip Musa Ocağı
  31. Mehmet Güzel – Kureşan Ocağı
  32. Metin Ataç – Kureşan Ocağı
  33. Murat Bulut – Ali Dost Ocağı
  34. Musa Kazım Engin – Kureşan Ocağı
  35. Mustafa Sazcı – Kızıldeli Seyit Ali Sultan Ocağı
  36. Nursel Özsaltık Gezici – Sarısalık Ocağı
  37. Onur Erdem – Kureşan Ocağı
  38. Orhan Firik – Derviş Cemal Ocağı
  39. Sedat Korkmaz – Baba Mansur Ocağı
  40. Sefa Öztürk – Güvenç Abdal Ocağı
  41. Serdar Yıldız – Ağuiçen Ocağı
  42. Şahan Düzgün – Şeyh Ahmet Dede Ocağı
  43. Vedat Tekten – Ağuiçen Ocağı
  44. Yüksel Yıldırım – Baba Mansur Ocağı

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