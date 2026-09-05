'Yavuz Selim ve İdris-i Bitlisi' ittifakına karşı yayınlanan 'Alevi Aydınlar Bildirgesi'ne 44 yeni imza

Abdullah Öcalan'ın ve AKP cephesinin son zamanlarda dile getirdiği "Yavuz Sultan Selim-İdris-i Bitlisi İttifakı"na dair tepki sürüyor.

On binlerce Alevinin katledilmesine neden olan bu Sünnilik temelli ittifaka karşı, aralarında yazar, akademisyen ve sanatçıların da bulunduğu 53 kişi, 31 Ağustos'ta “Alevi Aydınlar Bildirgesi” yayımlamıştı.

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Söz konusu bildiriye 44 kişinin daha imza atmasıyla, imzacı sayısı 97'ye yükseldi. Yeni destekçiler arasında Hızır Şamut Baba, Sultan Sinemilli, Ağuiçen, Şah İbrahim Veli, Kureşan, Baba Mansur, Güvenç Abdal, Hıdır Abdal, Dede Kargın, Arzuman, Ali Dost, Kızıldeli Seyit Ali Sultan, Sarısalık, Derviş Cemal ve Şeyh Ahmet Dede gibi çeşitli Alevi ve Bektaşi ocaklarının mensupları yer aldı.

Yeni imzacılar, “31 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanan Alevi Aydınlar Bildirgesi'ndeki haklı endişeleri paylaşıyor, bildirgede ifade edilen talepleri daimi bir barış, huzur ve kardeşlik için destekliyoruz” açıklamasında bulundu.

İlk aşamada 53 kişinin yayımladığı bildirgede, Yavuz Selim ve İdris-i Bitlisi üzerinden yapılan tarihsel referansların Aleviler açısından kaygı verici olduğu belirtilerek, “Yavuz Selim ve İdris-i Bitlisi referanslı arkaik ve kanlı ittifakı reddediyoruz” denilmişti.

44 yeni imzacı şöyle:

Abbas Ulusoy – Hızır Şamut Baba Ocağı Ali Dedeoğlu – Sultan Sinemilli Ocağı Ali İhsan Argunşah – Ağuiçen Ocağı Ali Rıza Yıldırım – Şah İbrahim Veli Ocağı Ali Tamaç (Bava Şervan) – Kureşan Ocağı Ali Yeral – Arap Alevi Dedesi, EHDAV Genel Başkanı Ali Yoleri – Baba Mansur Ocağı Aliyar Özcan – Kureşan Ocağı Aşık Esrafi – Seyit Battal Gazi Evladı Aziz Güler – Ağuiçen Ocağı Baki Düzgün – Baba Mansur Ocağı Emrah Çolak – Güvenç Abdal Ocağı Erdal Gül – Kureşan Ocağı Ergül Şanlı – Dede Kargın Ocağı Ethem Evisan – Sultan Sinemilli Ocağı Ethem Uğurlu – Hıdır Abdal Ocağı Garip Bozkurt – Kureşan Ocağı Gönül Erenler – Baba Mansur Ocağı Gürsoy Bakır – Hıdır Abdal Ocağı Hasan Doğan – Cemal Abdal Ocağı Hasan Şahin – Kureşan Ocağı Hüseyin Aldoğan – Sultan Sinemilli Ocağı Hüseyin Eren – Arzuman Ocağı İsmail İlhan – Ağuiçen Ocağı İsmail Toprak – Ali Dost Ocağı Kamber Çakmak – Kureşan Ocağı Kemal Kılıç – Ağuiçen Ocağı Mansur Yalçın – Baba Mansur Ocağı Mehmet Ali Göçer – Baba Mansur Ocağı Mehmet Elibol – Seyit Garip Musa Ocağı Mehmet Güzel – Kureşan Ocağı Metin Ataç – Kureşan Ocağı Murat Bulut – Ali Dost Ocağı Musa Kazım Engin – Kureşan Ocağı Mustafa Sazcı – Kızıldeli Seyit Ali Sultan Ocağı Nursel Özsaltık Gezici – Sarısalık Ocağı Onur Erdem – Kureşan Ocağı Orhan Firik – Derviş Cemal Ocağı Sedat Korkmaz – Baba Mansur Ocağı Sefa Öztürk – Güvenç Abdal Ocağı Serdar Yıldız – Ağuiçen Ocağı Şahan Düzgün – Şeyh Ahmet Dede Ocağı Vedat Tekten – Ağuiçen Ocağı Yüksel Yıldırım – Baba Mansur Ocağı

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