Yavuz Ağıralioğlu'ndan yeni parti sinyali: 'Bir merkez inşa edeceğiz'

Seçim öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklamasının ardından yaptığı eleştiriler sonrası İYİP'ten istifa eden Yavuz Ağıralioğlu yeni parti kurma sinyali vererek, “Bir merkez inşa edeceğiz. Bir beraberlik zemini inşa edeceğiz. İyi Parti’de bu üçüncü yol başarılamadı. İnşallah bir siyasi tasavvur sunacağız milletimize” dedi.

Medyascope’den Ruşen Çakır’a konuşan Ağıralioğlu şunları aktardı:

Akşener ve İyi Parti tüm emektarlarıyla, tapulu seçmenin dönemine son verme iddiasının partisiydi ama bunu ete kemiğe dönüştürecekken eli kolu bağlandı ve buna mecbur kaldı. Bu mecburiyete mahkum edenlere kızdım ben.

Herkese son kez avans verildi. Tayyip Bey’e de son kez memleket teslim edildi, muhalefete de bu kadroyla son kez oy verildi. Muhalefet, bu kadar derde rağmen milletin ‘Memleketi düzeltin’ diyerek oy verebildiği taraf olamadı.

'Kadro hazır'

Ağıralioğlu, 10 Haziran'da yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki dönem Türk milleti, bütün meselelere yetebilecek bir kadroyu görmek isterse biz o görülmek istenen iradenin önünü arkasını bekleyeceğiz” demişti.