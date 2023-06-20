İsmail Saymaz: Meral Akşener Millet İttifakı'ndan çıktıklarını açıklayacak

Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü TV'de katıldığı yayında, İYİP'in Kongre sürecine ilişkin bir kulis bilgisi paylaştı.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in parti kongresinde Millet İttifakı'ndan ayrılışını ilan edeceğini öne süren Saymaz, Akşener'in bunu ilan ederken seçim sürecine dair sert, köşeli cümleler kuracağını iddia etti.

Saymaz, "Üslubunun, içeriğinin sert olacağını duyuyorum. Millet İttifakı'yla ayrılığını iddia edecek ve İyi Parti bundan sonra milliyetçi muhafazakar bir üçüncü yol olarak konumlanacak" diye konuştu.