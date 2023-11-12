Yavuz Ağıralioğlu yerel seçimden sonra parti kuruyor

Seçim öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklamasının ardından yaptığı eleştiriler sonrası İYİP'ten istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'nun yerel seçimden sonra parti kurmaya hazırlandığı belirtildi.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, yerel seçim sonrası "Türkiye'nin, ikinci yüzyıla yeni bir siyasi dil ve sorumlulukla başlaması gerektiğini" vurgulayan Ağıralioğlu, şu açıklamayı yaptı:

“Yetişmiş nice evladı var memleketin. Hiçbir taassup ve siyasi parantezin bu liyakat alanını kapatmasına engel olmayacak yeni siyasi bir merkez inşa etmeliyiz. Önce bir siyasi merkez, sonra yeni bir siyasi partiye döner. Yerel seçimden sonra partinin kuruluşu ihtiyaç haline gelir.”

'Küskün seçmen yeni bir arayış içinde olacak'

Ağıralioğlu, 2028 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçiminin 2002 seçimlerini andıracağını kaydederek, şunları söyledi:

“İktidara bu kadar gücün varken memleketi niçin ayağa kaldıramadın diye kızgınlık, muhalefete bu kadar problem varken memleketi neden alamadın kırgınlığı var. Bu ikisinin önce seçmende hayal kırıklığı, sonra siyasete karşı ilgisizlik ve yeni bir arayış doğuracağını düşünüyorum. Türk Milleti şemsiyesi altında Alevinin Sunninin, dindarın laikin, modernin gelenekselin, buluşacağına bu tasniflerin biteceğine inanıyorum. Devleti ve milletine bağlı herkesin liyakat kesbediyorsa güçlü yarınlar için hizalanacağı yeni bir siyasi şuur alanını inşa edeceğiz.”

Partinin ismi ne olacak?

Henüz isim belirlemediklerini ifade eden Ağıralioğlu, “Kimseyi ideolojik olarak dürtmeyen, hamaset girdabındaki tartışmalara sürüklemeyen, memleket için gelecek inşa edebilen kabiliyetimize nezaket edecek bir isim” bulacaklarını söyledi.

'Siyaset merkezinin sağı solu yok'

Ağıralioğlu, kuracağı partinin sağ ya da solda durmayacağını, Cumhur ya da Millet ittifaklarına yakın olmayacağını anlatarak, “Yeni bir merkez inşa edeceğiz. Siyaset merkezinin sağı solu yok. Eski siyasetin parsellenmiş alanının ve ideoloji devrinin bittiğine inanıyorum” dedi.

Kadroda kimler olacak?

Ağıralioğlu, “Kadronuzda kimler olacak?” sorusuna da, “Siyasetin şimdiye kadar yetiştirdiği bütün kıymetli ve şöhretli adamlar memleketi bugüne getirdi. Bugünden sonra yetişmiş, nitelikli, hangi işi yapıyorsa onun en iyilerinin memleket hizmetine sunulacağı liyakatli şöhretsizler teklif edeceğim” yanıtını verdi.