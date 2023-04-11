Yavaş'tan ‘Kürt seçmen’ açıklaması: Bakalım sizi dinliyorlar mı?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yerel seçimlerde Kürt seçmenlerin kendisine oy vermediği iddiası hakkında, "Gelin onlara ‘Mansur Yavaş’a oy vermeyin’ deyin. Bakalım sizi dinliyorlar mı?” değerlendirmesini yaptı.

Mansur Yavaş, Sözcü TV’de katıldığı bir yayında soruları yanıtladı.

“Kürtler Mansur Yavaş'a oy vermez” iddiasıyla ilgili konuşan Yavaş, "Benim kimseye karşı önyargım yok, olamaz da. Bir yönetici seçildikten sonra karşısındakileri şu seçmen, bu seçmen diye nitelendiremez. Bazı siyasi partiler geçmişinizi sorgulayarak, önyargıları var. Ben de onlara meydan okuyorum. Ankara’da da Kürt seçmen var. Gelin onlara ‘Mansur Yavaş’a oy vermeyin’ deyin. Bakalım sizi dinliyorlar mı?” ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçilmesi durumunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı ve bu durumda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı bırakması gerektiği yönündeki değerlendirme üzerine de, “Belli olmaz. O günleri bir görmek lazım. Ben kişisel olarak açıkçası belediye başkanlığından çok memnunum. Daha önce de bana iki defa milletvekilliği teklif edildi. Ben düşünmedim. Belediye başkanlığında herhangi bir sorunda çok çabuk aksiyon alıyorsunuz” diye konuştu.