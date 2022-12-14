Yavaş'tan İmamoğlu açıklaması: Daima doğrudan yana olacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi yasak ve hapis cezası istendiği davada mahkeme kararını açıkladı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Duruma tepki gösteren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya paylaşımında şöyle dedi:
"Bugün alınan karar adaletten ve hukuktan bağımsızdır. Hiçbir siyasi çıkarın, halkımızın iradesinden üstün olmasını kabul etmiyoruz.
El ele çıktığımız bu yolda biz daima doğrudan yana olacağız Başkanım Ekrem İmamoglu."
Bugün alınan karar adaletten ve hukuktan bağımsızdır. Hiçbir siyasi çıkarın, halkımızın iradesinden üstün olmasını kabul etmiyoruz.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) December 14, 2022
El ele çıktığımız bu yolda biz daima doğrudan yana olacağız Başkanım @ekrem_imamoglu