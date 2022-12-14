İmamoğlu davasında karar açıklandı: 2 yıl 7 ay mahkumiyet

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun "YSK üyelerine hakaret ettiği" iddiasıyla yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. İmamoğlu'nun avukatları istinafa başvuracak. İstinafın kararı onaması durumunda İmamoğlu'na siyasi yasak uygulanacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel uçakla Almanya'dan İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Saraçhane'deki İBB binasındaki kalabalık ise artıyor.

Sabah saatlerinde başlayan duruşmada hakkında "siyasi yasak" istenen Ekrem İmamoğlu duruşmaya katılmadı. İmamoğlu duruşma başladığı sıralarda Davutpaşa Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun telefonda görüştüğü ve davayla ilgili bilgi aldığı öğrenildi.

Halk TV'den Hazal Ocak'ın haberine göre, savunma avukatlarının reddi hakim talebi reddedildi. İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat'ın usule ilişkin talebi de reddedildi. Öte yandan Polat, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun tanık olarak dinlenmesini talep etti.

'Çok mu ağır konuştunuz dedim'

Polat hazırda bulunan tanıkların dinlenmesi talebinde bulundu. Kabul edilen talebin ardından İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun dinlenmeye başlandı. Ongun'un şunları söylediği öğrenildi:

"Gazeteciler, Soylu’nun İmamoğlu’na ‘ahmak’ dediğinden bahisle görüşmek istedi. Ben de başkana ilettim ve gazetecileri davet ettim. Gazeteciler bu beyanı sordu, başkan da buna binaen cevap verdi. Açıklamanın ardından toplantılara devam ettik. Ben Ekrem İmamoğlu’na acaba sayın bakana çok mu ağır konuştunuz dedim. O da 'Az bile dedim' dedi"

Ongun'un ardından İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan dinlendi. Özkan, "Olay günü toplantıdaydık. Soylu'nun yakışıksız ifadeleri bize iletildi. Ekrem Başkan, Soylu'ya karşılık verilmesi gerektiğini söyledi. Toplantı çıkışında Ekrem Başkan ahmak sözünü söyleyen kişiye iade etti" dedi.

Avukat Polat, tanık beyanlarına ilişkin beyanda bulunmak için süre ve mahkemeye sunulan uzman raporlarının, tanıkların ve çözülmemiş CD’lerin incelenmesini talep etti. Soylu'nun konuşmalarının yer aldığı CD izlendi. Öte yandan Soylu'nun bir önceki duruşmadan sonra sosyal medyada yayınladığı video da dinlendi.

Mahkeme, süre talebini, 'Davayı uzatmaya yönelik olduğu anlaşılmakla bu husustaki taleplerin reddine karar verildi' ifadesiyle reddetti.

Savcı mütalaasını yineledi

Savcı, İmamoğlu'nun 'kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret' suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması ve Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 'siyasi yasak' içeren 53. maddesinin de uygulanmasını istediği mütalaasını yineledi.

Duruşmaya 3 saatlik ara

Duruşmaya avukatların ek süre talebi üstüne saat 16.00'ya kadar ara verildi. 3 saatlik aranın ardından duruşma Avukat Kemal Polat'ın konuşmasıyla yeniden başladı. Polat tüm yazılı ve sözlü beyanlarını tekrar etti. Polat duruşmanın bundan sonrasının SEGBİS ile kayıt altına alınmasını istedi. Bunun üzerine yeni bir celse açıldı.

SEGBİS’le kayıt alınmaya başlanmasıyla duruşma kaldığı yerden devam etti. Avukat Sercan Polat savunmasında delillerin İmamoğlu’nun beraatine yettiğini belirtti. Polat İmamoğlu’nun beraatini talep etti.

Gazeteci Fırat Fıstık'ın aktardığına göre Av. Gökhan Günaydın "Ahmak kelimesini kullanan Süleyman Soylu hakkında soruşturma açılmış mıdır? İmamoğlu, Soylu’ya cevap vermiştir" dedi.

Avukatlar savunmalarında "YSK üyeleri mağdur olmadıklarını yazılı olarak dosyaya göndermişlerdir. Sadece savcı, sözlerin YSK üyelerine yönelik olduğunu düşünüyor" dediler.

Karar açıklandı

İmamoğlu’nun avukatlarının son savunmalarını yapmasının ardından mahkeme heyeti duruşmaya 30 dakika ara verdi. Kararın saat 18.00'de açıklanması bekleniyor.

Mahkeme kararını açıkladı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Saraçhane'de toplanma başladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkındaki davada çıkacak karar öncesi eylem çağrısı yapmıştı.

İmamoğlu sosyal medyadan, "16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane’dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum" paylaşımında bulunmuştu. Metro İstanbul'dan da İmamoğlu'nun çağrısı sonrası "Seferler sıklaştırıldı" açıklaması yapılmıştı.

Bunun üzerine çok sayıda İstanbullu Saraçhane'de toplanmaya başladı. Burada 'Hak, hukuk, adalet', 'Faşizme karşı omuz omuza', 'Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek', 'Bu daha başlangıç mücadeleye devam', 'Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz', 'Direne direne kazanacağız' sloganları atan gruplar İmamoğlu'nun konuşma yapmasını bekliyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane'deki İBB binasına geldiği öğrenildi. İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in de buraya gelmesi bekleniyor.

'Kılıçdaroğlu karara göre Türkiye'ye dönebilir'

Halk TV canlı yayınına katılan gazeteci İsmail Saymaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun bir telefon görüşmesi yaptığını, Kılıçdaroğlu'nun mahkemenin kararına bağlı olarak Almanya seyahatini yarıda keserek Türkiye'ye dönebileceğini söyledi.

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