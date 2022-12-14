İmamoğlu davasında savcı mütalaasını yineledi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun "YSK üyelerine hakaret ettiği" iddiasıyla yargılandığı dava başladı. Hakkında "siyasi yasak" istenen Ekrem İmamoğlu duruşmaya katılmadı. İmamoğlu duruşma başladığı sıralarda Davutpaşa Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle bir araya geldi.

Halk TV'den Hazal Ocak'ın haberine göre, savunma avukatlarının reddi hakim talebi reddedildi. İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat'ın usule ilişkin talebi de reddedildi. Öte yandan Polat, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun tanık olarak dinlenmesini talep etti.

'Çok mu ağır konuştunuz dedim'

Polat hazırda bulunan tanıkların dinlenmesi talebinde bulundu. Kabul edilen talebin ardından İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun dinlenmeye başlandı. Ongun'un şunları söylediği öğrenildi:

"Gazeteciler, Soylu’nun İmamoğlu’na ‘ahmak’ dediğinden bahisle görüşmek istedi. Ben de başkana ilettim ve gazetecileri davet ettim. Gazeteciler bu beyanı sordu, başkan da buna binaen cevap verdi. Açıklamanın ardından toplantılara devam ettik. Ben Ekrem İmamoğlu’na acaba sayın bakana çok mu ağır konuştunuz dedim. O da 'Az bile dedim' dedi"

Ongun'un ardından İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan dinlendi. Özkan, "Olay günü toplantıdaydık. Soylu'nun yakışıksız ifadeleri bize iletildi. Ekrem Başkan, Soylu'ya karşılık verilmesi gerektiğini söyledi. Toplantı çıkışında Ekrem Başkan ahmak sözünü söyleyen kişiye iade etti" dedi.

Avukat Polat, tanık beyanlarına ilişkin beyanda bulunmak için süre ve mahkemeye sunulan uzman raporlarının, tanıkların ve çözülmemiş CD’lerin incelenmesini talep etti. Soylu'nun konuşmalarının yer aldığı CD izlendi. Öte yandan Soylu'nun bir önceki duruşmadan sonra sosyal medyada yayınladığı video da dinlendi.

Mahkeme, süre talebini, 'Davayı uzatmaya yönelik olduğu anlaşılmakla bu husustaki taleplerin reddine karar verildi' ifadesiyle reddetti.

Savcı mütalaasını yineledi

Savcı, İmamoğlu'nun 'kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret' suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması ve Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 'siyasi yasak' içeren 53. maddesinin de uygulanmasını istediği mütalaasını yineledi.

Duruşmaya avukatların ek süre talebi üstüne saat 16.00'ya kadar ara verildi.