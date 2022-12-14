Kılıçdaroğlu İstanbul’a dönüyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi yasak ve hapis cezası istendiği davada mahkeme kararını açıkladı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi

Öte yandan gazeteci İsmail Saymaz, Almanya'da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP heyetinin özel uçakla İstanbul’a dönüş yolunda olduğunu duyurdu.

Aynı bilgi Diken'den Altan Sancar'ın tarafından da duyuruldu.

'Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile telefonda 15 dakika görüştü'

Kılıçdaroğlu'nun Berlin gezisini takip eden gazeteci İsmail Saymaz, katıldığı Halk TV canlı yayınında CHP Genel Başkanı'nın programı hakkında yeni bilgiler paylaştı. Saymaz, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bir ziyaret sonrası oteline döndüğünü, İmamoğlu ile 15 dakika görüşme yaptığını belirtti.

Saymaz, şu ifadeleri kullandı:

"İmamoğlu, CHP liderine dava sürecine dair detayları anlattı. Olası sonuçları izah etti. Kılıçdaroğlu ve heyeti, Türkiye'ye dönüp dönmeme noktasında müzakereye geçti. Özel uçak hazırlandı. Kemal Bey'in dönüşü ile ilgili tüm hazırlıklar tamamlandı. Bu döneceği anlamına gelmiyor, karar süreci olduğunu söyleyebilirim. Yanındaki heyetten kimi siyasetçilerin dönme yönünde görüş belirttiğini söyleyebilirim. Kendisinin her aşamada böyle bir karar verdiği anda Türkiye'ye dönmesi mümkün olacak. Ulaşım koşulları hazırlandı.

Kendisi bulunduğu otelde gazetecileri davet etti. Açıklamanın içeriğini bilmiyoruz ama dönüş ihtimali bunun içinde olabilir."