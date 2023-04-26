Yavaş'tan 'Diyanet'i kapatacaklar' diyen Erdoğan'a yanıt: 'Belediyeyi bırakır, adaylıktan çekilirim'

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Kayseri’de miting düzenledi.

Yavaş mitingde yaptığı konuşmada AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Millet İttifakı'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kapatacağına dair iddialarına yanıt verdi. Yavaş "6 liderden birisi dahi bunu söylediyse hem Ankara belediyesini bırakırım hem de adaylıktan çekilirim" dedi.

Mansur Yavaş şöyle konuştu:

"Millet İttifakı’ndan kimse Cumhur İttifakı'ndan kimseye ağzını açıp tek bir laf yapmıyor. ama bizler konuşmaya başlayınca illet zillet bir sürü laflarla karşılaşıyoruz.

Koltuğu bırakmak istemiyorlar bütün mesele burada. İftiranın birisi şu Diyanet'i kapatacaklarmış. Burada söylüyorum Diyanet’in kapatılacağını 6 liderden biri söylediyse söz veriyorum Ankara belediyesini de bırakıyorum adaylıktan da çekiliyorum. Bunu nerede söylüyorlar Camide.

2019’da aday olduğumuzda yine aynı sözlerle karşılaştık. Arınç eski belediye başkanına ‘Ankara’yı parsel parsel sattı’ demedi mi. Rantların devam etmesi için yalan söylediler. Ankara’da 5 katrilyon eski dönemin borcunu ödedik.

Ayrıca bizden önceki yönetim metroyu beceremediği için Ulaştırma Bakanlığına devretmiş bir sözleşme yapılmış burayı belediye işletecek ve borcunu ödeyecek. 28 Nisan’da bir karaname çıktı ve 1,6 milyar lirayı Ankara’nın cebinden aldılar. Dediler bu kadar parayı nerden buluyorlar. Çalmazsan çırpmazsan yedirmezsen bu para bulunuyor."