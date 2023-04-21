Kılıçdaroğlu: Diyanet'i kuran CHP, hiç kimsenin gücü Diyanet'i kapatmaya yetmez

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Millet İttifakı'na yönelik “Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kapatacaklar” iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Erdoğan'ın sözlerine tepki gösteren Kılıçdaroğlu "Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kuran Cumhuriyet Halk Partisi. Hiç kimsenin de gücü Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kapatmaya yetmez" ifadelerini kullandı.

Erdoğan bugün Sultanahmet Camii'nin restorasyon sonrası açılışında yaptığı konuşmada "Şu anda muhalefet ne diyor? Gelince Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracaklarmış. Yerine inanç bilmem ne başkanlığı diye bir şey kuracaklarmış" demişti.