Kılıçdaroğlu'ndan mezarlıktaki sözlü saldırı hakkında açıklama

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman'da bir şahsın deprem mezarlığını ziyaret ettiği sırada sözlü saldırıda bulunması hakkında açıklama yaptı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu, "Mezarlıkta acılı insan her şeyi söyleyebilir, yapabilir; acısına vermek gerekir" dedi.

"Bugün bunları konuşmayalım, kayıplarımızı hakkıyla analım" diyen Kılıçdaroğlu, "Lütfen o insanımızı da ifşa edecek şeyler yapılmasın, özellikle sosyal medyada sorumlu davranalım. Benim hakkım varsa ben helal ettim" ifadelerini kullandı.