Kılıçdaroğlu’na mezarlık ziyaretinde sözlü saldırı

Adıyaman'da bir şahıs, Kemal Kılıçdaroğlu'nun deprem mezarlığını ziyaret ettiği sırada provokasyonda bulundu.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bayram nedeniyle deprem bölgesi Adıyaman'da gerçekleştirdiği mezarlık ziyaretinde bir kişinin sözlü saldırısına uğradı.

Medyascope'dan Ayşegül Karagöz'ün haberine göre, Kılıçdaroğlu dua ederken mezarlıkta bulunan bir şahıs "Bu Fatiha okumayı bilmiyor ki, sen buna neden Fatiha okutturuyorsun?" dedi. Çevredekiler, söz konusu şahsın ifadelerine, "Terbiyesizlik yapma" diye tepki gösterdi. Şahıs, çevredekiler tarafından uzaklaştırıldı.