Yolcu uçuşuna kapatılmıştı: 'Hatay Havalimanı’na Meclis Başkanı ile 180 kişiyi taşıyan uçak indi'

Hatay Havalimanı’nın 17 Mayıs’a yolcu uçuşlarına kapatıldığı duyurulmuş, sebebinin deprem nedeniyle havalimanı pistinde meydana gelen hasarın giderilememesi olduğu ortaya çıkmıştı.

Hatay Havalimanının uçuşa kapatılması ile ilgili de şaşkınlığını dile getiren Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş "Katıldığımız iftarda öğrendik ki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve 180 kişilik heyet Hatay Havaalanı’na iniş yapmış. Anlamadığım da 180 kişi buraya inebiliyorsa yolcu neden taşınmıyor buraya?" sorusunu yöneltti.

Hükümet tarafından açıklanan konut çalışmaları ile ilgili olarak Savaş, Hatay’da herhangi bir faaliyet göremediğini konut yapımı için çalışmaların erken olduğunu vurguladı.

Savaş sözlerini şöyle sürdürdü:

“Beton dökümünde prizlenme olayı var. Betonun demirle birleştiği aşamada sarsıntı oluşursa boşluk oluşur ve zafiyet doğar. 16 bin civarında artçı oldu. Bilim adamları böyle bir ortamda inşaat yapımının doğru olmadığını söylüyor. Ankara’da profesyonel ekip kurduk. İstanbul’da da 112 kişilik akademisyen kadro destek çalışmaları yapıyor. Alacağımız destek ver yardımlar ile Hatay yeniden inşa edilecek. 2-3 ay içerisinde de planlarımız somutlaşır."

'Döküm sahaları kapatılmalı'

Enkazların kaldırılması ile hafriyatların bölgelere taşınması ile ilgili açıklama yapan Savaş, “Hafriyat normalde büyükşehir belediyesinde fakat olağanüstü hal diye valilik elinde. AFAD bir an önce enkazları kaldırmak istiyor ama bu iş gerçekten çok zor. Birbirine uzak yerleşim yerleri bulup bunu yapmak çok zor. Halkımız için ortak yol bulunması lazım. Döküm sahalarının kapatılması lazım. Eleştiriyoruz ama fiziken de zor” dedi.

'Hataylıların yüzde 15'i nüfusunu taşıdı'

Savaş, Hatay’daki seçmen sayısı hakkında da konuştu: "Hataylıların yüzde 15’i nüfusunu başka şehre aldırmış. İnsanlarımızı gemilerle ve otobüslerle getirmeye çalışacağız. Ama yüzde 10-15 getirme şansımız var. Barınma ve birçok sorun devam ettiği için bu işler kolay değil. Büyükşehirlerden destek isteyeceğiz. Kimleri getirebiliyorsak getireceğiz. İnsanlar vatandaşlık haklarını kullanmak isteyecekler" dedi.