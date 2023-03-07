Yavaş-İmamoğlu formülü kimden çıktı? Üç ayrı senaryo...

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olması formülünün Gelecek Partisi Başkanlık Kurulu'ndan dile getirildiğini söyledi.

Özdağ, teklifin Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün'den geldiğini belirterek, "O Mansur Yavaş ismini zikretti. Ardından da diplomasi başladı" dedi.

Hürriyet yazarı Hande Fırat ise teklif için iki ayrı iddia olduğunu dile getirdi. Fırat şu ifadeleri kullandı:

"CHP’ye göre, CHP içinden bir grup “İki büyükşehir belediye başkanının güçlü başkan yardımcısı olarak” İYİ Parti’ye önerilmesi ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının arkasında hep birlikte durulması teklifinin götürülmesini önerdi.

- İYİ Parti’ye göre ise teklif kendilerinden gitti.

- Ankara kulislerinde teklifin İYİ Parti’den geldiği ancak CHP’nin İYİ Parti’ye “Şart koştu” tepkisi gelmemesi için teklifi üstlendiği bilgisi var."