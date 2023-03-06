Erdoğan: 10 Mart'ta alacağımız kararın ertesi günü seçim takvimini başlatıyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki "Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı" sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 4 saat sürdü.

Toplantının ardından Erdoğan açıklama yapıyor.

Erdoğan depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 46 bin 104'e yükseldiğini duyurdu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Depremin ülkemizde ve bölgede ağır kış şartlarında yaşanması işleri daha da güçleştirildi.

- Bakanlarımız sabah 09.00'dan itibaren deprem sahasında koordinasyonu üstlendiler. Her şehrimize en az 1 bakanımızı daimi olarak görevlendirdik. Tüm bakanlarımız kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili eksiklikleri tespit edip, milletimizin acılarını paylaştılar.

- Askerimiz depremden dakikalar sonra harekete geçip diğer bölgelerden takviyelerle birlikte üzerine düşen görevi bihakkın yerine getirdi, getirmeye devam ediyor. Polisimiz ve jandarmamız arama kurtarmaya destekleri, hayati rolleriyle adeta destan yazdılar.

- Uluslararası yardım çağrımıza cevap veren NATO ve AB dahil profesyonel arama kurtarma ekiplerini hızla sahaya dağıttık. 35 bin kişiyle dünyada eşi benzeri görülmemiş arama kurtarma gücünü bir araya getirdik.

- Yıkım öylesine çok, yıkım alanı öylesine büyük, iklim ve saha şartları öylesine zorluydu ki yine de çalışmanın ilk anlarında arzu ettiğimiz hıza ve etkinliğe ulaşamadık. Kapanan yolları süratle açarak, altyapıyı kullanılabilir hale getirerek, kamu ve özel sektördeki tüm araç ve insan gücünü devreye alarak kısa sürede düzeni sağladık.

- İdeal bir arama kurtarma ekibinin 80 kişiden en az da 20 kişiden oluşması gerekiyor. Asgari personel sayısı ile bile 1750 binaya aynı anda müdahale imkanı vardı. Arama kurtarma yapılması gereken bina sayısı ise bırakın ekip sayısını, toplam arama kurtarma personeli sayısı kadardı.

- Ekiplerimiz yıkıntılar altındaki son canlı insanımızı çıkarabilmek için günlerce durup dinlenmeden çalıştı, çabaladı. Sonuçta dünyada örneği olmayan şekilde neredeyse depremin 10. gününde arama kurtarma çalışmalarının çoğunu tamamlamayı başardık.

- Bugün depremin 4. haftasını geride bırakırken, yaşadığımız afetin büyüklüğünü daha iyi görüyor, kayıplarımızın acısını daha derinden hissediyoruz.

- Deprem bölgesindeki 11 ilimizde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina sayısı 230 bini, buralardaki bağımsız bölüm sayısı da 645 bini buluyor.

- Amacımız, 2 aya kadar 100 bin konteyner kurarak, yarım milyon depremzedeyi daha iyi şartlarda barınabilecekleri bu alanlara taşımaktır.

- (Deprem bölgesinde) Bugüne kadar 6 bin geçici ticarethane kurarak esnafımızın hizmetine verdik. Ayrıca 3 bin konteynerden oluşan çarşılar kuruyoruz.

- Deprem bölgesindeki işletmelerin KOSGEB'e olan 2023 borçlarını, felakette hayatını kaybeden işletmecilerimizin ise tüm borçlarını siliyoruz.

- Esnafımız hasarsız işyerlerini açmaya, fabrikalarımız çalışmaya başladı.

- Hızla enkazını kaldırmamız gereken 50 bin bina var.

- Biz 3 yıldır kentsel dönüşüm dedik, başta ana muhalefet ve yavru muhalefet olmak üzere 'Biz kentsel dönüşüme karşıyız' dediler.

- İşte benim oturduğum yer. Üsküdar Burhaniye'de oturuyorum. Yalvardık ama kabul etmediler. Şimdi o çevrede dört dörtlük binalar yapılıyor. Bu hafta yine Vahdettin Köşkü'ne giderken vatandaş dedi ki 'ne olur buraya da başlayın'... Arkadaşlarımıza talimatı verdik, inşallah buraya da başlayacağız. Zaman su gibi akıp gidiyor.

- (Kentsel dönüşüm) KİPTAŞ'ın kurucusu benim. Şimdi KİPTAŞ onlarda. Yapın, yok! Dertli olmak lazım dertli...

- Bir kez daha tüm vatandaşlarıma, 6 Şubat acılarını tekrar yaşamamak için eski ve riskli binalarını kentsel dönüşüme sokmaları çağrısında bulunuyorum.

- Kentsel dönüşüm projelerini hızlandırmak için, uzun vadeli, sübvansiyonlu bir finans yönetimini önümüzdeki günlerde hayata geçiriyoruz.

- İstanbul başta olmak üzere ülkemizde 6,5 milyon yapının acilen dönüşmesi gerçeği karşımızdayken siyasi hesaplarla süreci geciktirmenin vebali çok ağırdır.

- Türkiye 99 depremini yaşadığında kişi başına milli gelirimiz 2804'tü. Şimdi elhamdülillah 10 bin doları aştı. Nereden nereye?

- Fay hatlarına, dere yataklarına, heyelan bölgelerine bina yapılan dönem artık bitmiştir.

- Afet yasasından afet yönetiminin, özellikle de kurumsal yapısının güçlendirilmesine kadar pek çok alanda yapacağımız çalışmalar için hazırlıklara başladık.

- Gündem sapmasına yol açacak seçim sürecinin bir an önce geride bırakılması şarttır. Seçimlerin daha önce açıkladığımız 14 Mayıs tarihinde yapılmasının bize bu imkanı vereceğine inanıyoruz.

- Kavgalarla örülü bir seçim kampanyası yapmayı içimize sindiremeyiz.

- 10 Mart Cuma günü alacağımız seçim kararının ertesi günü, Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla seçim takvimini başlatıyoruz.