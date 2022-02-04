Yatılı okulun bahçesindeki halı sahanın çatısı çöktü, çocuklar altında kaldı

Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle Bitlis’te de hayat durma noktasına geldi.

İHA'da yer alan habere göre, yağan karın ağırlığını taşıyamayan Hizan Yatılı Bölge Okulu bahçesindeki halı sahanın çatısının çökmesi sonucu 3 çocuk yaralandı.

Olay sonrası bölgeye 112, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Hizan Belediye itfaiye ekipleri ile güvenlik güçleri bölgeye sevk edildi. Yaralı çocuklar bulunduğu yerden çıkarılarak Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Belediye ekipleri çatısı çöken halı sahada dışarıdan birilerinin olma ihtimaline karşı çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.