Halk fatura soygununa karşı sokağa çıktı, şirket binayı kapatıp kaçtı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde halk elektrik faturalarındaki soyguna karşı sokağa çıktı. Aras Elektrik ve Dağıtım A.Ş şirketinin herhangi bir kurumsal açıklama yapmadığı, verilen dilekçelere ve itirazlara cevap verilmediği örneklerin ardından yurttaşlar sokağa çıkarak hakkını aramaya başladı.

Halk İnegöl Caddesi'nde başlattığı yürüyüşle ilçedeki elektrik kurumunun önüne giderek tepkisini dile getirmek istedi. Aras Elektrik Dağıtım A.Ş şubeyi kapatınca halk ilçe kaymakamlığı önünde bir araya geldi