Halk isyan ederken Erdoğan'dan fatura açıklaması: Zora sokacak bir fiyat uygulaması yapmayız

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, halkın yaşadığı fatura soygununu görmezden gelerek "biz vatandaşımızı dara, zora sokacak bir fiyat uygulamasını yapmayız" dedi.

Erdoğan, "Şu an Avrupa'nın en ucuz doğalgazı bizde" iddiasında bulunurken, "Geçen yıl elektrik faturalarında yüzde 50, doğalgaz faturalarında yüzde 75 oranında devlet olarak sübvansiyon sağladık. Tarifelere yansıtılmayan toplam sübvansiyon tutarı 100 milyar lirayı buldu. 2022 yılında da doğalgazın 4'te 3'ü hala sübvanse ediliyor. Dünya enerji noktasında büyük bir darboğazda. Biz bu darboğazı öngördük ve güçlü, sosyal devlet mantığıyla tedbirlerimizi aldık. Kademeli tarife de Türkiye'deki hanelerin ortalama elektrik tüketimleri hesaplanarak 150 kilovatsaat olarak belirlenmişti. Gelen talepler üzerine birinci kademe aylık 210 kilovatsaate çıkarıldı. Bundan sonraki süreçte de biz vatandaşımızı dara, zora sokacak bir fiyat uygulamasını yapmayız" ifadesini kullandı.