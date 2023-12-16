Yat limanı olmadı kruvaziyer limanı verelim: 'Çılgın proje' Fethiye'nin sorunlarını büyütecek

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan kruvaziyer limanı için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başladı.

ÇED dosyasında yer alan bilgiye göre; limanın 2030'da 120 bin yolcu ve 100 gemiye hizmet edeceği öngörülüyor. 2043'e kadar her yıl 10 gemi ve 10 bin yolcu artışıyla limanın hizmet edeceği yolcu sayısının 250 bine ve buraya yanaşacak gemi sayısının da 230'a çıkması hedefleniyor. Projenin toplam bedeli 925 milyon 658 bin 673 lira olarak belirlenirken, yatırım ve işletme maliyetinin tamamı yatırımcı firma tarafından karşılanacak.

Projeye ilişkin görüş ve önerileri almak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 21 Aralık’ta Babataşı Mahallesi’nde bulunan Kül Kafe Restorant’ta halkın bilgilendirilmesi ve sürece katılımı için toplantı yapılacak.

Toplantı projeye ilişkin yanıt bekleyen birçok soru yetkililere yöneltilecek. Uzun süredir dip çamuru sorunun yaşandığı Fethiye Körfezi'ne ilişkin Kent Konseyi bir rapor hazırlamış ve kirliliğin nedenlerini ortaya koymuştu. Kruvaziyer limanı için 1 milyon metreküp dip çamuru temizleneceği belirtiliyor. Fakat bu çamurun nereye gideceği proje dosyasında yazmıyor. Daha önce çıkarılan çamurlar Şövalye Adası’nın arkasına atılmış ve akıntıyla Çalış Plajı'na gitmişti.

Kruvaziyer limanınını 5 bin kişilik gemilerin ziyaret etmesi hedefleniyor. Ancak gemilerle gelecek kalabalığın halihazırda çözüm bekleyen trafik sorununu daha da katmerlendirebilir. Projede turistleri taşıyacak otobüslerin nasıl tahliye edileceğine ilişkin bir çözüm bulunmuyor. Projede belirtilen dolgu alanı için malzeme taşıyacak kamyonların hangi yolu kullanacağı da belirlenmiş değil.

Bölgeye 4 yıl önce 350 yat kapasiteli marina yapmak istenmişti. Marina için ÇED süreci zorunlu. Bu nedenle yat bağlama iskelesi olarak başvuru yapılmıştı. Ancak proje bölge halkının itirazları sonucu iptal edilmişti.