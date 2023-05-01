Yaşasın 1 Mayıs! Haydi meydanlara...

AKP iktidarı ve patronlar ülkeyi emekçiler için adım adım bir cehenneme çevirirken, bugün işçilerin hesap sormak için güçlerini birleştirme, mücadelelerini büyütme ve dayanışma günü.
Emekçiler, gençler ülkenin dört bir yanında bugün sokaklara çıkacak, tüm meydanlarda bu düzenin değişmesi gerektiğini haykıracak.
Bugün hem Türkiye'nin dört bir yanındaki 1 Mayıs'lardan hem de dünyanın çeşitli yerlerindeki 1 Mayıs'lardan haberler gün boyu soL'da olacak.
soL hakkını almak için yola, meydanlara çıkan, 1 Mayıs'ta patronları tarafından zorla çalıştırıldığı için alanlarda olamayan tüm emekçilerin 1 Mayıs'ını kutluyor.
Haydi meydanlara, yaşasın 1 Mayıs!
TKP 1 Mayıs'ta buluşma noktalarını açıkladı
Türkiye Komünist Partisi (TKP) 1 Mayıs'ta alanlarda olacağı çok sayıda noktayı paylaştı.
"Bağımsızlık, laiklik, sosyalizm için 1 Mayıs'a!" sloganıyla meydanları dolduracak olan TKP, çağrısında şu ifadelere yer verdi:
"Bugüne kadar ülkenin kaderini patronlar, tarikatlar, emperyalizm işbirlikçileri belirledi; halimiz ortada…
Gelin bu kez kaderimizi kendimiz belirleyelim.
Laik, bağımsız ve sosyalist bir ülke için 1 Mayıs‘ta buluşalım!"
TKP'nin paylaştığı buluşma noktaları şöyle:
|Adana
|Kasım Gülek Köprüsü (Cemalpaşa girişi)
|15.15
|Afyonkarahisar
|Merkez
|Zafer Meydanı
|10.30
|Ankara
|Merkez
|AKM Önü
|11.00
|Antalya
|Merkez
|Aydın Kanza Parkı
|14.30
|Antalya
|Alanya
|PTT Önü
|10.00
|Artvin
|Merkez
|Atapark
|12.00
|Aydın
|Merkez
|Sevgi Yolu Milli Aydın Bankası Önü
|09:30
|Balıkesir
|Ayvalık
|Ayvalık Öğretmenevi önü
|11.00
|Balıkesir
|Bandırma
|İDO İskelesi önü
|12.30
|Bolu
|Merkez
|İzzet Baysal Anıtı Önü
|13.30
|Burdur
|Merkez
|Köprübaşı
|12.30
|Bursa
|Mudanya
|Mütareke Meydanı
|10.30
|Bursa
|Merkez
|Eski Atatürk Stadı Yanı
|12.00
|Çanakkale
|Merkez
|Eski salı pazarı
|12.30
|Çorum
|Merkez
|Hacı Bektaş Veli Parkı
|11.00
|Denizli
|Merkez
|Çınar Meydanı Belediye Önü
|13.30
|Diyarbakır
|Merkez
|TKP Diyarbakır İl Binası Önü Diyarbakır Büyükşehir Belediye Karşısı
|11:00
|Düzce
|Merkez
|Belediye Önü
|10.30
|Eskişehir
|Eskişehir
|Ulus Meydanı
|11.00
|Gaziantep
|Merkez
|TKP Gaziantep İl Binası
|11.00
|Giresun
|Merkez
|Debboy Mevkii
|11.00
|Hatay
|Defne
|Uğur Mumcu Caddesi, Sosyete Pazarı Yanı
|15:30
|İstanbul
|Maltepe
|Kartal Yönü Yürüyüş Kolu. Piri Reis Caddesi Kavşağı,Tesadüf Kafe Önü
|11:30
|İzmir
|Konak
|Cumhuriyet Meydanı
|10.30
|Kars
|Merkez
|Aslan Heykeli Önü
|09.30
|Kayseri
|Merkez
|Salih Avgunpaşa Ortaokulu
|13.00
|Kırklareli
|Lüleburgaz
|Hükümet meydanı
|10.00
|Kocaeli
|İzmit
|Yahyakaptan Gross Market Önü
|11.30
|Konya
|Merkez
|TKP Konya İl Binası
|10.00
|Manisa
|Merkez
|Şelale Plaza Karşısı
|11.00
|Mersin
|Merkez
|Eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu Önü
|15.00
|Mersin
|Tarsus
|Kleopatra Kapısı
|14.00
|Mersin
|Anamur
|Otogar Yanı
|10.30
|Muğla
|Menteşe (merkez)
|Mehmet Ali Eren Parkı
|11.00
|Ordu
|Merkez
|Ceren Özdemir Meydanı
|10.00
|Samsun
|İlkadım
|Çiftlik Ziraat Bankası Önü
|10.30
|Şanlıurfa
|Ceylanpınar
|Ceylanpınar Çarşı Merkezi
|13:00
|Sinop
|Merkez
|Belediye Kamyon Garajı
|12.00
|Tekirdağ
|Çorlu
|Başak Danış Gold iş merkezi önü
|13.00
|Van
|Merkez
|Günpaş Market Önü
|10.00