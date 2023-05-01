Yaşasın 1 Mayıs! Haydi meydanlara...

AKP iktidarı ve patronlar ülkeyi emekçiler için adım adım bir cehenneme çevirirken, bugün işçilerin hesap sormak için güçlerini birleştirme, mücadelelerini büyütme ve dayanışma günü.

Emekçiler, gençler ülkenin dört bir yanında bugün sokaklara çıkacak, tüm meydanlarda bu düzenin değişmesi gerektiğini haykıracak.

Bugün hem Türkiye'nin dört bir yanındaki 1 Mayıs'lardan hem de dünyanın çeşitli yerlerindeki 1 Mayıs'lardan haberler gün boyu soL'da olacak.

soL hakkını almak için yola, meydanlara çıkan, 1 Mayıs'ta patronları tarafından zorla çalıştırıldığı için alanlarda olamayan tüm emekçilerin 1 Mayıs'ını kutluyor.

Haydi meydanlara, yaşasın 1 Mayıs!

TKP 1 Mayıs'ta buluşma noktalarını açıkladı

Türkiye Komünist Partisi (TKP) 1 Mayıs'ta alanlarda olacağı çok sayıda noktayı paylaştı.

"Bağımsızlık, laiklik, sosyalizm için 1 Mayıs'a!" sloganıyla meydanları dolduracak olan TKP, çağrısında şu ifadelere yer verdi:

"Bugüne kadar ülkenin kaderini patronlar, tarikatlar, emperyalizm işbirlikçileri belirledi; halimiz ortada…

Gelin bu kez kaderimizi kendimiz belirleyelim.

Laik, bağımsız ve sosyalist bir ülke için 1 Mayıs‘ta buluşalım!"

TKP'nin paylaştığı buluşma noktaları şöyle: