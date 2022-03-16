Yaşar Alptekin'li gerici etkinliğe öğrenci ve velilerden tepki

Beşiktaş Arnavutköy semtinde yer alan Korkmaz Yiğit Anadolu lisesi öğrencileri bugün okulun son iki ders saatinde bir söyleşiye katılmak üzere konferans salonuna toplandı. Diyanet İşleri'nin düzenlediği söyleşinin konuğu gerici söylemleri ve namaz konusunda yazdığı kitaplarla bilinen eski oyuncu ve manken Yaşar Alptekin'di.

Diyanet İşleri görevlisi imamın "Bizim zamanımızın Kıvanç Tatlıtuğ'u" diye lanse ettiği Yaşar Alptekin, lise öğrencilerinin karşısında akıl almaz bir dil ve içerikle konuşmaya başlayınca öğrenci ve öğretmenlerin tepkisiyle karşılaştı.

'Kadına para vermek ne demek?'

"Parasız cennete mi gitmek istersiniz yoksa parayla cehenneme mi" diyen Alptekin, söylediklerini açıklamasını isteyen öğrencilere "Sigaraya, alkole para verirsin, kadına para verirsin" dedi. "Kadına para vermek ne demek?" sorusuna ise "Genelev kadınına diyorum, ben hep barlarda karıyla kızla falan takılıyordum, o kadar günahın içinden çıkıp namaza geliyordum beni acaba kabul etmezler mi diye düşündüm." diye cevap verdi. Sözleri üzerine öğrencilerin ıslıklı protestosuyla karşılaşan Alptekin okul öğretmenleri tarafından uyarıldı.

'İçerde yemediğimiz hakaret kalmadı'

Sosyal medyada da velilerin ve öğrencilerin tepkisine sebep olan olayın ardından öğrenciler konferanstan öğretmenlerinin haberi olmadığını, okul müdürünün ise olanlara seyirci kaldığını, hatta konferans sırasında öğretmenlerin içeri alınmadığını söylediler. "İçerde yemediğimiz hakaret kalmadı, namaz kılmayanların kalplerinin kirli olduğu söylendi" diyen öğrenciler, çıkmak isteyenlere izin verilmediğini belirttiler. Yaşar Alptekin, etkinlikte konuşan öğrencilere "Ben insan sarrafıyım, senin dikkat çekmeye çalıştığını biliyorum" diyerek "Allah tarafından kendine ilham geldiğini" söyledi.

Etkinlik bitiminde öğrenciler Yaşar Alptekin'in ücretsiz olarak dağıtılan kitaplarını yırtarak tepki gösterdiler. Okul velileri de etkinlikten haberdar olunca okul idaresine tepkilerini dile getirdi.

'Çocuklarımız gereken cevabı vermiş, onlarla gurur duyuyoruz'

soL Haber'e konuşan bir veli "Bu gibi etkinliklerin Diyanet tarafından okullarda gezdirilerek bedava kitap dağıtılması eğitimin hiçbir seviyesinde yabancısı olduğumuz bir şey değil. Çocuklarımız küçükken onları korumak için çok çaba sarf ettik. Şimdi büyüdüler. Kendi akıllarına sahip çıkıyorlar. Çocuklarımız gereken cevabı vermiş, onlarla gurur duyuyoruz. Okullarda bu tip yobazlara karşı onların yanındayız." dedi.