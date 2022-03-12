Diyanet: 'Güya Başkanımız Ali Erbaş hocamız Londra’da ev satın almış, yalandır iftiradır'

Eski AKP Milletvekili Turhan Çömez'in Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Londra'dan ev alacağına yönelik iddiasına ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, "Güya Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş hocamız Londra’da ev satın almış. Yalandır iftiradır. Böyle bir satın alma asla olmamıştır" dedi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski doktoru ve eski Balıkesir Çömez, "Diyanet İşleri Başkanı Londra’da ev alıyormuş. Uyarıda bulunayım, paranın kaynağını sorar İngiliz hükümeti. Maaşına bakar, ev parasını nasıl bulduğunun belgesini ister. Rezil olmayın sonra…" demişti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan'sa Twitter paylaşımında "FETÖ'nün trollerinden ve bizzat kaçak fetöcülerin hesaplardan yeni bir yalan ortaya atılmış. Güya Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş hocamız Londra’da ev satın almış. Yalandır iftiradır. Tamamen hain yapının algı operasyonudur. Böyle bir satın alma asla olmamıştır." dedi.

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