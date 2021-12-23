Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, 'Yasak ama dokunan yok' başlığıyla Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi olan Zeynep Müjde Sakar’a yönelttiği sorulara yanıt alamadığını belirttiği bir yazı kaleme aldı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Harran Üniversitesi ve Gübretaş'tan maaş alan, siyasi parti üyelerinin ve yöneticilerinin üniversitede bölüm başkanı olmasının yasak olmasına rağmen AKP'li olduğu için bu görevi yürüten, gerçek doktora konusunu özgeçmişine yazmayan Sakar’ın bu konulara ilişkin sorularına yanıt vermediğini belirten Pehlivan, "Yazılan makalelere, yapılan projelere, üniversitede verilen derslere girmedim bile" dedi.

Pehlivan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Ah işte, telefonu kapamasaydı çok sorum vardı kendisine. Belki bu satırları okuyunca açıklama yapmak ister de kamuoyu aydınlanır.

Zeynep Müjde Sakar’dan bahsediyorum. Kendisi şu an Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi. Yani, cebimizdeki para hakkında karar veren isimlerden biri. Madem öyle, soruyorum:

1- YÖK Kanunu’na göre siyasi parti üyelerinin ve yöneticilerinin üniversitede bölüm başkanı olması yasak. Zeynep Müjde Sakar, aktif bir AKP üyesi ve açık kaynaklara göre mayıs ayına kadar da partinin genel merkezinde yönetici. Peki, bu siyasi kimliğe sahip AKP’li Sakar, nasıl 2019’dan beri Harran Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı olabiliyor? YÖK Kanunu’nu delen bu imtiyaz niye?

2- Zeynep Müjde Sakar’ın AKP’nin web sitesindeki özgeçmişinde, doktorasını “ekonomi” alanında yaptığı yazıyor. Halbuki YÖK’ün sitesine göre “tarım ekonomisi” alanında doktora yapmış. Hangisi doğru? Sahi, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi ve üniversitenin iktisat bölüm başkanı olan bir akademisyen neden gerçek doktorasını yazmaz? “Liyakatsiz” eleştirisinden mi çekinir?

3- Zeynep Müjde Sakar’ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Harran Üniversitesi ve Gübretaş şirketi dışında maaş aldığı başka bir yer var mı?

4- Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Nedim Bayuk neden istifa etti? Dekanın istifasında Zeynep Müjde Sakar’ın siyasi baskıları rol oynadı mı?

Yani, sor sor bitmez... Yazılan makalelere, yapılan projelere, üniversitede verilen derslere girmedim bile.

Ama işte her parmağında bir marifet olan Zeynep Müjde Sakar konuşmak istemedi bana. Daha başta “yanlış sorular sorduğumu” iddia etti ve “yanıtlamak zorunda olmadığını” belirtti.