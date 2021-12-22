Memleket Yangın Yeri: Ne Yapmalı?

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, soL TV'de İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı.
Okuyan'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şöyle:
- Baktığımız zaman burada sistematik bir ekonomik model yok. Bir kere bizim hep bir iddiamız var, eşitsizliğin var olduğu toplumlarda birileri kazanıyorsa birileri kaybediyordur. Kaybeden kim? Yoksullar. Zaten bütün AKP iktidarının öyküsüne baktığımız zaman orada korkunç kâr eden şirketler var.
- Toplarsın toplumun küçük tasarruflarını, ya kendin kullanırsın, ya sanayiciye kredi olarak verirsin. Sanayici de oradan kâr eder, bir bölümü bankaya gider. Ama kabak kimin başına patlar? Halkın başına patlar. Çünkü hiçbir zaman mevduat sahibi küçük tasarruf edenin aslında reel geliri artmaz. Bu olsa bankacılık sistemi olmaz.
- Asıl yaralanan hiç tasarrufu olmayan vatandaş olacak. Bir kesimin birikimi yok. 'Hazine'den ödeyeceğiz' diyorlar.
- Toplumda küçük birikimleri alıp büyüğe aktarıyorsun. Buna mecbur muyuz?
- Bankacılığın kâr etmesi nedir? Toplumu söğüşlemek. İstedikleri kadar parlatsınlar. Böyle bir mekanizmayı doğal kabul edersek o zaman tartışmaya başlarız. Faizi savunacak bir parti değil TKP.
- [Saymaz'ın "Peki düşük faiz ekonomisi bu yolla Türkiye’nin kalkınmasına yardım eder mi?" sorusu üzerine] Hayır etmez. Çünkü AKP zihniyet olarak, öncesi iyiydi demiyorum zaten sürekliliği var Özal’dan beri. Özal öncesi de iyiydi diyorum o da başka bir öykü, ama şöyle bakarsak; Diyoruz ya Türkiye’nin ihracatı ithalat bağımlısı. Niye oldu bu? En çok tartışılan “tuvalet kâğıdı” mevzusuydu. Türkiye’de kağıt fabrikalarını kapatan AKP. Türkiye kâğıt üretemiyor.
- Şimdi bir sürü endüstride Türkiye hem kırılgan hem de asimetrik. Bir çok alanda sanayisizleşti Türkiye.
- Dolayısıyla buradan çıkış için çok köklü bir değişim gerekli. Bu; 1. kaynak, 2. zihniyet gerektirir. Bu ancak Türkiye’de kamucu bir iktidarla mümkün. Aynı şarkıyı söylüyor muhalefet ve Erdoğan, “üretim ekonomisi”. İyi de nedir bu? Ama bu kapitalist ekonomide, “düzen iktisatçıları”nın büyüme fetişizmidir.
- Komünistlerse kalkınmacıdır, sanayileşmecidir. Neden? Çünkü kendi kendimize yeter olmamız lâzım, tamam dünyaya kapanamazsın hiçbir şekilde, ama temel endüstrilerinde güçlü olacaksın, tarımında yeterli olacaksın. Buna devlet öncülük etmeyecek, devlete ait olacak. Özel sektörün için içine girdiği her şey batar.
- Esnaflığı, küçük işletmeciliği falan kastetmiyorum ama temel endüstrilerde, temel sektörde, hele hele finansta özel sektör demek, ülkenin temellerine dinamit konması demek. Şimdi bu “üretim ekonomisi”ni nasıl becerecekler bugünkü sistemde? TÜSİAD’la Erdoğan arasında gerilim var, muhalefet TÜSİAD’a “konuşsana konuşsana” diyor, bugünkü bu düzenlemeler ne oldu? Mesela bankalara yükleniyordu Erdoğan öncesinde, şimdi açıklamalar geliyor bankalardan “çok doğru yaptılar” diye. Niye? Bankaların üzerindeki yükü alıyor Erdoğan. Bankaların döviz riski azalıyor bu operasyonda. Gene kaybeden halkımız, gene kazanan sermaye. Bunlar birbirlerine lâf soktuklarında birbirlerine hizmet ediyorlar.
- (Garanti Bankası Yönetim Kurulu Başkanı’nın açıklaması hakkında) O açıklama tamamen itiraf, açıkça söylüyor “güzel yaptınız, bizi de rahatlattınız. Düne kadar “siz faizcisiniz” diye hükümet banklara sallıyordu. Bu operasyonda ne oldu? Her durumda bunlar kazanıyor.
- Şimdi Koç’a laf söyleyince solcular da itiraz ediyor, bir sürü nedenden. İşte “o AKP’ye eleştirelmiş”, “Gezi’de şöyle yapmış” vs. Bunun Malatya’daki halay çekenlerden ne farkı var? Bunu diyenler “solcusu”, “okumuş” olanı, bu durumda Malatya’da da halay çekerler.
- [“Halkın nefes alabileceği bir sonuç çıkacak mı?” sorusuna] Nedir halkın nefes alması? Enflasyon, hayat pahalılığı dizginlenir, reel ücretteki gerilemeyi biraz durdururlar. Bunun olabilmesi için, bu asgari ücret meselesine gireceğim. Mesela biz TKP olarak bir rakam telâfuz etmedik, yanlış bulduk [Saymaz: DİSK etti 5 bin 200 dedi] ne farkeder? 10 olsaydı ne olacaktı? Başka mekanizmalarla bu verilenler geri alınır, sistem böyle.
- Niye fiyatlar artıyor? Fiyatların artışı için “maliyetler artıyor” denir ya, aslında fiyat artışı sistematik bir şekilde birilerine kaynak aktarımı demek. Makro ölçekte budur, maliyetler artar, petrol fiyatları vs. bunlar aslında bir bulut. Sonuçta toplumun yoksul kesimlerinden sermayeye kaynak aktarımı söz konusu. Bu tür dönemler tekelleşmenin olduğu, piyasada “güçlünün zayıfı elediği” dönemler. Sonuçta asgari ücret 10 bin lira olsaydı, emin ol geri alacaklardı bunu başka bir şekilde. Çünkü bu toplumda dağıtacakları zenginlik yok. Zenginlik sermayenin elinde, sermaye de onu vermez
- Şu büyük bir palavra: Daha adil bir bölüşüm. Bu kapitalizmin mantığına aykırı, sermaye dediğimiz şey birilerinin kişisel varlığı değil ki? Sermaye büyümeden yapamaz, genişlemeden yapamaz. Bunun için de işçileri sömürecek. Bu “bir para topladık bunu biraz daha adil dağıtalım” diye bir şey değil ki.
- Dolayısıyla asgari ücreti bu sistemde 10 bine çıkarıldığında bile, bunu başka bir yerden geri almak zorundalar. Bu kapitalistler dünyanın en kötü insanları oldukları için değil, sistem bu. E biz de diyoruz ki bu sistemi sorgulamak zorundayız.
- Diyorlar “bu insanı küstürmeyelim, fabrikaları var.” Neden küstürmeyelim? Doğa yasası mı? Niye? Efendim “bu çalışmış zekiymiş...” Ne yani yoksullar aptal mı? Şimdi bu mekanizma işlemeye devam ediyor.
- Türkiye nasıl düzlüğe çıkacak? Bu kadar dış borç var, Türkiye ekonomisi iliklerine kadar uluslararası tekellerin hareketlerine bağımlı hale geldi. Bir avuç insanın umurunda değil Türkiye’de yaşayanların geleceği. İstedikleri gibi paralarını oradan oraya götürüyorlar, gerektiğinde yatırımlarını yurt dışına taşıyorlar, e bu ekonomik tabloda neye güveneceğiz de ekonomi düzlüğe çıkacak? Şu olacak; sıka sıka artık kemerde delik kalmayan bir toplum, bu yoksulluğu da kanıksamak zorunda kalacak isyan etmezse, örgütlenip mücadele etmezse; altı ay sonra kaç evin elektriği kesilecek, bir sürü insan sağlıklı beslenemeyecek, ki zaten beslenemiyor, intiharlar artacak, ha onun ardından çıkıp diyecekler ki “e gördünüz mü biz düzlüğe çıkardık”...
- Milletin tepesine çık, sömür sömür sömür, yoksullaştır, sonra “biz düzlüğe çıktık. Uzun vadede bir bakın Türkiye’de hiç reel ücretler artmış mı?
- Asgari ücretteki artışın bir anlamı yok. Daha fazlasını aldılar geçtiğimiz bir ay içerisinde. Asgari ücret artışını bir ayda enflasyonla geri aldılar. [TÜİK’in açıkladığı] enflasyonu uyduruyorlar, ki inanıyor buna?
- Özel sektörde işten çıkarmalar başladı. Patronların Ensesindeyiz'e bir sürü ihbar geliyor. Asgari ücret artışı gerekçe gösterilerek çıkartmaları yapıyorlar. Şimdi ne olacak? Bir takım mekanizmalar bulmaya çalışacaklar “asgari ücretin altında nasıl ücret veririm” diye. Bildik yöntemler var zaten. Bunu kabul edecek yedek iş gücü ordusu var ülkede. Buna ek olarak başka bir mekanizma işliyor Türkiye’de, asgari ücretin üstünde ücret alanların maaşlarında böyle bir oranda artış olamayacak. Dolayısıyla aslında Türkiye’de altında ve üstünde alanlarla [asgari ücret] ortalama ücret haline gelecek, buraya doğru gidiyoruz.
- Dolayısıyla sermaye sınıfı, zaten üzerinden bir yükü hazineye bindirdi, iş gücü maliyeti de sanıldığı kadar artmayacak bu operasyonla beraber. Zaten ufacık kaldı enflasyonla beraber, toplam iş gücü maliyetlerini de herkesi asgari ücret seviyesine çekecekler. Artık Türkiye’de “ben kalifiye işçiyim” dönemi bitti.
- Toplumda bir rahatlama bu sistemde bir hayal.
- [Faiz ekonomisi] Ortalıkta bir saçmalık var, madem dinsel gerekçeleri ortaya sunuyor, kaç yıl boyunca günah mı işlediniz? Bir de nasıl azıcık gebelik olmazsa azıcık faiz ne demek? Faiz yüzde 5 olunca kabul mu oluyor? Burada kritik olan şu; AKP’nin yaptığı hamlelere “devletçi müdahaleler” deniyor, bu saçmalık. Yahu bu tam piyasacı müdahale! Piyasacılık nedir? Kamunun kaynaklarının sermayeye verilmesidir.
- Mevduat sahiplerinin binde 3’ü yüzde 58,6’yı tutuyor elinde. Bunlar kazanacak, ne anladık bu işten? Bu bölüşüm sorunu değil, bu bayağı bir sistem sorunudur. Adil bölüşüm olmaz kapitalizmde; “Elon Musk birazcık para versin, Afrika’daki açlık çözülsün” yahu kapitalizmin mantığında bu yok. Hayır kurumları işletirler ama bu başka bir hikâye. Ama kapitalizm adil bölüşüme gidemez.
- Türkiye toplumu [Erdoğan’ın] daha önceki girişimlerini reddetmişti. Gezi’den bahsetmiyorum sadece, toplum dedi ki “Kırmızı çizgimiz var burayı geçemezsin Erdoğan”. Bu kırmızı çizgi, laiklik, yaşam tarzı, “AKP deli gömleğini giymemek”ti. Sonra ne oldu, muhalefet bu başlıkta ağır bir yenilgi almış Erdoğan’a “kazandın” dedi. Muhalefet dedi ki “laiklik meselesinde AKP kazandı” dedi. Mesele şu: Erdoğan’ın en zorlandığı konuyu muhalefet altın tepside “al istediğin gibi oyna” diye teslim etti. Sonuç ne oldu? Ekonomi; dinsel kurallar, hukuk; dinsel kurallar, eğitim; gitti...
- Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir siyaset biçimi olabilir mi? Tamam bizim işimiz değil CHP’ye akıl öğretmek. Zaten CHP savunduğumuz bir parti olsaydı orada olurduk. Ama şunu bilelim sonuç olarak Erdoğan’ın önü açıldı.
- Siyaset dilinde dinsel referanslar her kullanıldığında bunun suç olduğunu toplumun önünde söylemek lazım, bunu bir tek TKP yapıyor. İmam hatipleri kapatalım diyoruz, bize en çok saldırı muhalefetten geliyor “siz böyle yaptıkça iktidar kullanıyor” diye. Susarsam neyi kullanıyor? Susunca seküler hale mi geliyor? Böyle bir şey olabilir mi? Türkiye’de çok ciddi bir laik duyarlılık var, bu buhar olmadı ama kişiliksizleşti.
- Herkes “demek ki böyleymiş, demek ki meşruymuş” diyor. Erdoğan cesaretini buradan alıyor, muhalefetse dinsel açıdan eleştiriyor.
- Sorgulamadan tartışmadan siyasetin peşinden gitme var, çünkü “kutsallık” var ortada. Şimdi bir kesim böyle, e öbür kesim de “bu meşrudur, kurcalamayalım bunu, bize zarar verir” diyor. Dikensiz gül bahçesi...
- Kabul edilebilir bir şey değil, şöyle bir şey olabilir mi “bu ekonomi politikasının bir alternatifi yok, çünkü kutsallık böyle gösteriyor” şimdi bu bir suç değil mi? Anayasada yok mu? “Şimdi buradan muhalefet yapmayalım ekmeklerine yağ sürmeyelim” deniyor. E ne yapalım? “Bütün siyasetçiler ellerini açsın ‘biz de müslümanız’ desin boyun eğsin”... Bu korkunç bir şey. Türkiye’de hakikaten altın tepside sundular bu olanağı, hakikaten direnç göstermek gerekiyor.
- [Millet İttifakı konusu] TKP, bu bir demagoji falan değil, asla ve asla oradan çıkacak bir adayı desteklemez. TKP oradan çıkacak olan programı, stratejiyi biliyor. Bir restorasyon projesi var karşımızda ve AKP döneminden daha iyi olacağı iyimserliğini paylaşmıyoruz. Hatırlarsınız AKP’nin ilk yıllarında da bir iyimserlik çıktı. Biz dedik ki “felâkete götürecek bu Türkiye’yi. O zaman bize çok kızıldı, “siz hep negatif bakıyorsunuz” diye.
- Kaç defa yiyeceğiz bu golü? Kaç defa sahte umutlarla hareket edeceğiz? Üstelik şimdi iyice saçmalaştı bu durum, AKP artıklarıyla umut vermeye çalılıyor.
- Tartıştığımız şeye bakalım, muhalefetin bir unsuruna Erdoğan “sendin sorumlu”, Babacan diyor ki Erdoğan’a “benim dönemimde işler iyiydi”, Davutoğlu’na Erdoğan diyor ki “Sen batırdın ülkeyi”. Şimdi buradan çıkacak olan program ve proje TKP’nin ilgi alanına girmiyor.
- [İsmail Saymaz: Davet etseler, “siz de bu programın solunu temsil edin” deseler?] Bakanlık verseler hayır. Bakanlıkta aksesuar oluruz. Hatta tarihte bu tür örnekler var, genellikle de en tehlikeli insanların en hoşuna gidecek şeyi, çalışma bakanlığını verirler böyle tuzaklara düşen sol partilere. Bu nedir? “İşçi sınıfını sen baskıla, sen uyut” demektir, kestaneleri ateşten alma görevi verilir.
- [Saymaz: Milletvekilliliği de verilse alan da açılsa siz hiçbir şekilde kabul etmeyeceksiniz?] Hayır. Bu sekter olduğumuz için falan değil. Bizim meselemiz şu: toplum çok büyük bir yoksulluk baskısıyla karşılaştı. Biz bunu bu düzenin sorgulanması için kullanmak zorundayız. Madem bir bedel ödüyoruz, yoksulluk bir bedel, bunun sorgulanmasını sağlayalım. TKP’nin işi bu, bunun enerjisini yaratmak. Biz bu enerjiyi yaratmak yerine bir sahte çözüm, ülkeyi belki de daha büyük bir uçurumun eşiğine getirecek bir projeye ortak olmayız.
- [Saymaz: Ama AKP’nin varlığı sizin açınızdan daha öncelikli bir mesele değil mi?] AKP gitmeli. Bizim önceliklerimizden bir tanesi bu. Dolayısıyla onların ekmeğine yağ sürecek bir konumlanış almayacağız. Ama bir cumhurbaşkanlığı seçimlerinde daha adaylar yok ortada, onların sorunu “şu aday olsun” stratejilerini biz bilmeyiz.
- [Seçimler için bir yöntem tartışmanız var mı sorusu] Bir yöntem tartışmamız yok, cumhurbaşkanlığı sistemine topyekün karşı bir partiyiz. Ama boykot için zemin yok. Çünkü halk çok önem veriyor. Burada birbirleriyle gerilimli görevlerimiz var. Birinci görev Erdoğan’ın gitmesi. Ama ikinci görevse bu sahte iyimserliğin karşısına dikilmek. Şimdi bu görevler birbirleriyle bir gerilim yaratıyor, ama komünistler bunu çözebilecek birikime sahip.
- Diyelim ki ilk turda bir aday gösterdik, ikinci tura iki aday kaldı. Bakacağız tabloya, belki diyeceğiz ki “Biz hiç kimseyi desteklemiyoruz ama Erdoğan’ın gitmesi lâzım, bu bir referanduma dönüşmüştür”. Ama şu anki dengelere baktığımızda şu an itibariyle akıllıca gözükmüyor. Biz bunu yaparken meselenin ne olduğunu anlatabilecek yeteneğe sahibiz. Ama son tahlilde Erdoğan’ın gitmesine engel olacak bir davranış içine girmeyiz. Diğer seçenek tercih edilebilir olduğu için değil.
- Çok önemli sonuçları olan bir psikolojik problem çıktı Türkiye’de. Nedir bu problem? “Gitsin”... Bizim Barış Terkoğlu şunu söylüyor, “Türkiye’nin en büyük partisi”. Şimdi bu parti gücünü koruduğu sürece bir noktada kimse bir şey dinlemek istemiyor. “Görün neler olacağını” diye bir kötücül düşünce yok bizde. Ama bu sahte vaadin, ve “Erdoğan’dan kurtulalım” basıncının hafiflemesi lazım.
- Bu sefer Erdoğan’la ilgili meselenin çözülmemesi, Türkiye toplumunun direncinin düşmesinde büyük şeylere yol açacak. Toplumun enerjisi de düşüyor bunun yüzünden.
- [Sol ittifak konusu] Bir seçim ittifakı değil aslında yaptığımız şey. Biz seçimleri de içine alan bir mücadele stratejisi örüyoruz, ve burada hakikaten EMEP ve SOL Parti’yle bir mesafe aldık. Bizim için esas şu: Neyi savunacağız? Biz Millet İttifakı değiliz herkesin başka bir tarafa baktığı. Biz bir ilkeler etrafında anlaşıyoruz, anti-emperyalizm, sınıf ekseni, laiklik... Böyle bir program dahilinde kimi kapsayabiliyorsak kapsarız. Böyle bir “pazarlık gücü oluşturmak için daha sonra hep beraber HDP’ye gidilir” diye bir şey yok.
- Mesele şu, bu ilkelerde sorunumuz yok, bunun yol haritasında bazı farklılıklarımız var, bu da doğal, farklı üç parti, görüşmeye devam ediyoruz. Bu görüşmelerde bu tartışmaların ortaya çıkaması hem iyi oldu, hem de talihsizlik oldu, HDP eksenli tartışıldı. TKP’nin gündeminde bir HDP eksenli tartışma yok. Bizim oradaki yapıcı tarafımız da belli kırmızı çizgimiz de belli.
- Herkesin kendi mahallesini topladığı bir düzen arayışı var muhalefette. “Millet İttifakı belki dar kalacak onun dışında da ittifaklar olacak ama son tahlilde birbirlerine değecek” bizim buna da itirazımız var. Bu da solu son tahlilde uygun bir yere eklemleme olur. Bizim derdimiz şu, niye CHP’de kesinlikle konuşuyoruz? Saydığımız şeyler, anti-emperyalizm, sınıf ekseni, laiklik... HDP için de bu çok zor. HDP’nin içinde bunları savunanlar var, CHP’nin de içinde var. Ama kurumsal kimliğe baktığınız zaman buradan geriye basamayız. Anti-emperyalizm, sınıf ekseni, laiklikten geri basamayız. Türkiye’deki felaketin kaynağında bu üç mesele var. Yoksulluk, hayat pahalılığı, hepsinin merkezinde bu üç mesele var.
- Biz bir çağrı yapmaya çalışıyoruz. O çağrı bir ilkeler manzumesi olacak. O ilkelerin sulandırılmasına delinmesine itirazımız var. Türkiye solunun görevlerini yerine getirebilmesi için bağımsız olaması gerekiyor, başkalarının gölgesine sığınarak, başkalarının yardımıyla, bir sığıntı olarak siyasal alan açma Türkiye soluna zarar vermiştir.
- Türkiye solu başka güçlerin gölgesinde büyüme alışkanlığını terk etmelidir.
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