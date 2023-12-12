Yasa çıkmadan önce 'rezerv alan' ilan edildi: Yurttaşlar telefona gelen mesajla öğrendi

Rezerv yapı alanı ilan edilen alanlarda bulunan binaların hasarsız dahi olsa yıkılmasını öngören kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren kanun tekrardan gündeme geldi.

Ödeme gücü olmayan yurttaşların mülksüzleştirilmesine yol açacak olan adımın, şimdi de Hatay'ın Samandağ ilçesinde uygulanacağı ortaya çıktı. Samandağlılar, bölgenin rezerv alanı ilan edildiğini ise telefonlarına gelen mesajla öğrendi.

İlk defa Hatay'da uygunlanmaya başlanmıştı

Kasım ayının başında, kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren kanunun yürürlüğe girmesinin ardından, kanun kapsamındaki rezerv yapı alanı ilan etme yetkisi ilk olarak Hatay'da uygulanmaya başlanmıştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın olur kararıyla Hatay'ın Antakya ve Defne ilçesine bağlı mahalleler rezerv yapı alanı olarak ilan edilmiş, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından imzalanan belgede ise "6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun" kapsamında, Antakya ve Defne ilçesine bağlı 207,35 hektar büyüklüğe sahip alan "Rezerv Yapı Alanı" olarak belirlenmişti.

Yurttaşlar mülksüzleştirilecek

Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren ve Meclis Genel Kurulunda kabul edilen "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", 9 Kasım tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Binaların hasarsız dahi olsa yıkılarak alanda imar planı bütünlüğü oluşturulacağını belirtilirken, ödeme gücü olmayan yurttaşların ise tapularına el konulacağı ve mülksüzleştirilecekleri belirtiliyor.

Riskli yapı tespiti ve yıkım için tahliye işlemi ev sahibi veya kiracıların bulunmaması halinde kapalı kapı ve alanların açılması suretiyle, zorla gerçekleştirilebilecek.

Riskli alan ilan edilen mahallelerde, mahallelilerin yıldırılması ve tahliyesi maksadıyla yürütülmekte olan elektrik, su ve doğalgaz gibi hizmetlerin durdurulması yetkisi Bakanlık’tan alınarak Kentsel Dönüşüm Başkanlığına verilecek.

1,6 hektarlık alan yasa çıkmadan rezerv alan ilan edildi

T24'ten Cengiz Anıl Bölükbaş'ın haberine göre; Hatay, Samandağ’ın “çarşı” olarak nitelenen merkezinin büyük bir kısmının “Afet Yasası” olarak bilinen 6306 sayılı kanun çıkmadan önce rezerv alan ilan edildiği ortaya çıktı. Samandağlılar, bölgenin rezerv alanı ilan edildiğini telefonlarına gelen mesajla öğrendi.

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 9 Kasım’da yürürlüğe girmesinin ardından bir uygulama da Hatay'ın Samandağ ilçesinde yapıldı. Hatay’ın Samandağ ilçesinde sağlam yaklaşık 500 ev ve 500 iş yerlerinin olduğu çarşı merkezde, 1,6 hektarlık alan yasa çıkmadan dört ay önce rezerv alan ilan edildi.

Telefonlarına gelen SMS ile öğrendiler

Uzman İnşaat Mühendisi Habip Yapar, depremin ardından sağlam raporu verilen evinin yasa çıkmadan 4 ay önce rezerv alan ilan edildiğini ve evin bulunduğu bölge için de rezerv alan kararı alındığını telefonlarına gelen mesaj ile öğrendiklerini söyledi.

Yapar’a gönderilen SMS’te, “Adınıza kayıtlı taşınmaz üzerinde Samandağ Tapu Müdürlüğü’nde 12448 sıra no ile 6306 sayılı kanunun 6/A maddesi uyarınca hazineye devir işlemi yapılmaktadır” ifadeleri yer aldı.

Yurttaşların rızası alınmadan bakanlık ile görüşüldü

Dönemin AKP Samandağ İlçe Başkanı Semir Özdemir ile CHP'li Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz’ın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na toplu konut alanı için Samandağ çarşı konumunu verdiğini söyleyen Yapar, kendilerine danışılmadan bakanlığa rızaları olduğunun söylendiğini belirtti.

Alanın rezerv alanı ilan edildiğinden haberleri olmadığını ve kendilerine gelen mesajla öğrendiklerini aktaran Yapar, “Bakanlığa konu ile ilgili bilgi almak için uğraştığımızda bize ‘belediye başkanı oradaki herkesin rızası olduğunu söyledi’ dedi. Biz de konuya ilişkin belediye başkanına ulaşmaya çalıştık. Ancak o bize yanıt vermek yerine televizyonlarda programlara çıkıp projenin ne kadar iyi olduğunu anlattı” diye konuştu.

CHP’nin “afet yasası”nı AYM’ye taşıyacağını söylediğini aktaran Yapar, “Ancak söylem ayrı, eylem ayrı. Parti Genel Merkezi diyor ki, ben yerleşim alanlarını rezerv alanı ilan edilmesine karşıyım. Bu maddeyi iptal ettireceğim. Yeni yasada çünkü bu madde var. Ama bizim mülklerimiz ilan edildiği zaman henüz bu madde yoktu. Bu madde yokken kendi partilerinin belediye başkanı bizim mülklerimizi rezerv alanı ilan edip hazineye devretti” dedi.

'Yasalar geriye doğru işlemez'

Yerleşim alanlarının rezerv alanı ilan edilmesine dair yasal dayanağın, yasa çıkmadan önce olmadığını ifade eden Yapar, “Yasa daha yeni çıktı. Yerleşim alanları da ilan edilebilir denildi. Ancak bizim bölgemiz 4 ay önce rezerv alan ilan edildi. Ama yasalar bilirsiniz ki, çıktıkları tarihten sonraki uygulamalarda geçerli olur. Yasalar geriye doğru işlemez. Bizimkinin yasal dayanağı hiçbir şekilde yok” dedi.