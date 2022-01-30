Yarın ikinci duruşma görülecek: Azra için güneşli günlere!

Antalya'da Azra Gülendam Haytaoğlu'nu (21) öldürüp, cesedini 13 parçaya ayıran Mustafa Murat Ayhan'ın (48), ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması yarın saat 14.00'te Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Duruşma öncesinde Azra Gülendam Haytaoğlu için adalet çağrısında bulunan halası Medine Dicle Haytaoğlu "Yaşam hakkı ve güneşli günleri elinden alınan Azramızın katili toplum vicdanını rahatlatacak, başka kadınların öldürülmesine engel olabilecek bir ceza alsın diye sizlerin desteğine ihtiyacımız var" dedi.

Azra için güneşli günlere!

Azra’nın ailesi olarak adalet isteyen vicdan sahibi insanları #AzraİçinGüneşliGünlere hashtagi ile sosyal medyada, gelebilecek olanları ise mahkemede beklediklerini dile getiren Haytaoğlu "İnsanların öldürülmediği adaletin hakim olduğu bir dünyada yaşamak umuduyla" dedi.