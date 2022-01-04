2021’de 280 kadın öldürüldü, 217 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından 2021 yılında erkekler tarafından 280 kadın öldürüldü, 217 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu açıklaması yapıldı.

Plaformun hazırladığı rapora göre, 2021’de şüpheli kadın ölümleri artarken işlenen 280 kadın cinayetinde, öldürülen kadınların 33’ünün daha önceden polis ya da savcılığa şikâyette bulunduğu ya da koruma kararı olduğu ortaya çıktı. 33 kadın, yetkililerin görevini yerine getirmemesi sonucu öldürüldü.

Raporda öne çıkan bir diğer konu ise kadınların yakınlarıyla birlikte öldürülmesi oldu. Raporda, erkek tarafından uygulanan şiddetin artık sadece kadınları değil, kadınların yakınlarını da hedeflediği kaydedildi.

Raporda, faillere bu cesareti verenin önleyici politikalar uygulamayan yetkililer olduğunun altı çizildi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2021 Raporu’nda, “Bu yıl yaşanan önemli gelişmelerden biri tüm kadınların, çocukların, LGBTİQ+’ların hayatını ilgilendiren İstanbul Sözleşmesi’nden bir gecede imzanın geri çekilmesiydi” denildi. Platform, rapor ile ilgili, “Bu yıl derlediğimiz verilerde şüpheli kadın ölümlerindeki artışla beraber iki önemli sonuçla daha karşı karşıyayız. Bu yıl işlenen 280 kadın cinayetinde öldürülen kadınların 33’ünün, daha önceden polis ya da savcılığa şikâyette bulunduğu ya da koruma kararı olduğu ortaya çıktı. 33 kadın, yetkililere başvurduğu halde, yetkililerin görevini yerine getirmemesi sonucu erkek şiddetiyle öldürüldü” açıklaması yaptı.

Raporun tamamı için:

http://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/veriler/3003/kadin-cinayetlerini-durduracagiz-platformu-2021-yillik-veri-raporu